Музыкант на шоу "Україна має талант" вызвал неоднозначные чувства.

В четвертом выпуске шоу "Україна має талант" на сцене появился дирижер детского хора Роман Карвацкий из Кременчуга.

Мужчина исполнил рэп, слова к которому написал сам. Его исполнение вызвало противоречивые чувства - зрители аплодировали стоя, а вот судьи разошлись во мнениях. Ксения Мишина заявила, что тембр и голос Романа подходит этому стилю, да и взирая на реакцию аудитории, она сказала участнику "да". А вот Женя Кот оказался другого мнения.

"Мне сложно это говорить. Я хочу, чтобы вы все правильно поняли. Я не увидел артиста на сцене. Вам еще есть к чему идти. Поэтому от меня сегодня "нет"", - сказал Женя.

Читайте также"Я жива": Ани Лорак презентовала новый альбом (фото, видео)А вот приглашенная судья, певица Руслана отметила, что для нее реп - это крик души. И Роман исполнил его очень честно, даже честнее чем многие украинские звезды. Так, Руслана вспомнила и рэпера Потапа, но, кажется, что Роман ей понравился больше.

Сергей Притула заявил, к рэпу у него предвзятое отношение, но он не видит оснований, чтобы сказать участнику "нет". Поэтому Роман, получив три одобрения от судей, прошел дальше.

Напомним, экстремальный акробат повторил трюк Ван Дамма и сделал сальто со штангой.

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Автор: Диана Могилевич