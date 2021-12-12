Мужчина поразил судей своей супергибкостью.

В восьмом выпуске шоу "Україна має талант" на сцену вышел Михаил Макаров, обладающим супрегибким телом.

Он объездил множество стран и стал чемпионом мира в номинации "Экспериментальный танец". Михаил настолько гибкий, что кажется, будто в его теле совсем нет костей. Судьи Женя Кот, Ксения Мишина, Сергей Притула и приглашенная судья Маша Ефросинина потеряли дар речи от удивления, увидев танец Макарова.

Более того, его танец вызвал мурашки на теле. Во время выступления Михаил сумел повернуть голову на 90 градусов, а также продемонстрировал и другие свои навыки.

Читайте такжеMONATIK перепел "Старі фотографії" Скрябина (видео)По решению судьи Женя Кота, Михаил попал сразу в финал проекта "Україна має талант".

"Миша - это феноменальный человек, и я более чем уверен, что в этом году он будет победителем", "Можно заикой остаться от его выступления. Уникум", "Просто вау. Такого нигде не увидишь. Миша удивил капитально. Заслуженная золотая кнопка. Браво", "Невозможно отвести взгляд! Восторг!", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее 19-летний чиновник эротично станцевал на каблуках.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич