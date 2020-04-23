BBC выпустил документальный фильм о метал-группе Slipknot

Лента содержит интервью с музыкантами, закулисные кадры и концертные съемки.

Телеканал BBC на своем канале в YouTube опубликовал документальный фильм об американской метал-группе Slipknot под названием Slipknot Unmasked: All Out Life.

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Лента содержит интервью с музыкантами, закулисные кадры и концертные съемки.

В основу картины был положен небольшой концерт в студии, транслировавшийся по BBC Radio 1. Он состоялся через день после эпичного выступления музыкантов в лондонской O2 Arena, передает 112.ua.

Справка. Группа образована в сентябре 1995 года в США. Альбомы группы получили статус платиновых, всего продано более 30 млн копий по всему миру. В 2006 году группа получила свою единственную на сегодняшний день премию «Грэмми». Коллектив известен тем, что его участники на концертах, фотосессиях и интервью носят маски и специальные комбинезоны. Маски видоизменяются с выходом нового альбома. На данный момент группа выпустила шесть студийных альбомов.