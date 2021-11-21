Юлия Каверина поразила своим талантом на шоу "Україна має талант".

Киевлянка Юлия Каверина продемонстрировала свой талант в пятом выпуске шоу "Україна має талант". Девушка, которая ранее занималась бодибилдингом, вышла на главную сцену страны и завела весь зал.

Так, Юлия станцевала горячий тверк, который вызвал неоднозначные эмоции у зрителей. Бабушки, которые сидели в зале, были в шоке. Кто-то из зрителей посмеялся над талантом девушки, а кто-то восхитился ее умением трясти попой.

"Я поржал от души", "Бабушки в зале в шоке", "Это не танец, а набор сексуальных движений", "Огонь, очень круто и профессионально! А все хейтеры попробуйте для начала хоть одно движение из тверка повторить и поймёте, сколько нужно труда, чтобы так музыкально и технично танцевать", "Как же она нереально танцует", "Красиво и очень вкусно", - пишут пользователи сети.

Читайте также"Крепостная" 3 сезон: чем закончился сериал (фото)Судья шоу Ксения Мишина призналась, что хочет танцевать так же. Женя Кот отметил, что номер не выглядел развратным. Скорее, его можно назвать классным. Жан Беленюк сказал, что у девушки есть серьезные перспективы, так как ее номер действительно был крутым. А вот Сергей Притула изначально растерялся, но потом собрал всю свою волю в кулак и сказал Юлии "да". В результате Каверина получила четыре положительных ответа и прошла дальше.

Напомним, воздушный гимнаст зубами поднял на высоту всех судей шоу "Україна має талант".

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Автор: Диана Могилевич