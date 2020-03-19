"Но из-за короны - полный отсос": Бьянка в респираторе спела про коронавирус (видео)

В песне Бьянка намекает, что коронавирус ударит по творчеству музыкантов, так как большинство концертов в ближайшее время отменены.

Российская R&B и рэп-исполнительница Татьяна Липницкая, которая выступает под творческим псевдонимом Бьянка, выпустила актуальную тему про коронавирус.

Песня под названием «Пандемия» появилась на канале Бьянки в YouTube.

«Мы танцевали с тобой румбу

Танцевали так легко,

Но потом ты вдруг покашлял

Прямо в мое лицо.

Мама-Миа пандемия,

Заграницу выехать не могу.

Я влюбилась, как в первый раз

Но у него коронавирус», - поет Бьянка

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Также в песне Бьянка намекает, что коронавирус ударит по творчеству музыкантов, так как большинство концертов в ближайшее время отменены.

«Ты обещал мне прийти на концерт

Но из-за вируса концертов нет,

Еще говорил, что дашь мне бабос,

Но из-за короны – полный отсос», - говорится в песне.

Как сообщал УНИАН, в декабре Бьянка выпустила матерную песню. В работе певицы есть такие слова: "Я нарисую на снегу х*й" и "В этот х*й ты просто подуй". Многие подписчики в комментариях раскритиковали композицию Бьянки.