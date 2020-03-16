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Netflix приостанавливает съемки фильмов в США и Канаде из-за коронавируса

11:28, 16 марта 2020
Кино и музыка
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Иллюстрация \ REUTERS

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Это происходит в рамках ограничений властей США и объявления президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения в стране, передает  Deadline. В частности, перерыв в съемках коснулся четвертого сезона сериала "Очень странные дела", продолжения "Люцифера" от Warner Bros. Приостановлены также съемки ситкома "Грэйс и Фрэнки".

Как сообщал УНИАН, съемки фильма "Шанг-Чи" от Marvel приостановлены из-за проверки режиссера на коронавирус.

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