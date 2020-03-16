Netflix приостанавливает съемки фильмов в США и Канаде из-за коронавируса

В частности, остановлены съемки четвертого сезона "Очень странные дела", продолжение "Люцифера" и другие.

Netflix с сегодняшнего дня на две недели остановил производство фильмов и сериалов в США и Канаде на фоне пандемии коронавируса.

Читайте такжеКэри Фукунага снимет фильм со множеством эффектов для Netflix

Это происходит в рамках ограничений властей США и объявления президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения в стране, передает Deadline. В частности, перерыв в съемках коснулся четвертого сезона сериала "Очень странные дела", продолжения "Люцифера" от Warner Bros. Приостановлены также съемки ситкома "Грэйс и Фрэнки".

Как сообщал УНИАН, съемки фильма "Шанг-Чи" от Marvel приостановлены из-за проверки режиссера на коронавирус.