Что делать во время карантина: топ-6 новых крутых сериалов на Netflix

Если ваши планы на ближайшие дни отменились в связи с карантином, отличным вариантом, чтобы скоротать вечер, станет сериал от Netflix.

Новость о введении карантина в Украине сегодня обсуждают все. Кто-то переживает о том, куда пристроить детей вместо неработающих школ и садиков, кто-то спешит закупиться гречкой, ну а для кого-то насущной проблемой является то, чем теперь занять свой досуг, ведь все массовые мероприятия, вроде концертов и киносеансов, также попали под ограничения.

К счастью для вас, УНИАН уже побеспокоился об этом вопросе и собрал для вас лучшую подборку сериалов от Netflix, которые славятся своим качеством, и точно не дадут заскучать, если ваши планы на вечер отменились.

"Нарко: Мексика" (13 февраля 2020)

Читайте также"Вперед", "Бладшот" и "Мулан": топ-7 самых ожидаемых фильмов мартаВ феврале сервис выпустил второй сезон сериала "Нарко: Мексика", и если вы еще не успели его посмотреть, то сейчас самое время. Это очень атмосферное и красочное продолжение сериала "Нарко", ставшего едва ли не главной криминальной драмой современности.

В отличие от некоторых других шоу Netflix, "Нарко" не превращается в сомнительную пародию на само себя, а эволюционирует, пытаясь найти новый творческий подход и оригинальные смыслы.

В этом сезоне известный мексиканский наркобарон Феликс Галлардо попытается объединить разрозненных торговцев и наркокурьеров и построить империю. Однако параллельно в Мексику из США приезжает агент по борьбе с наркотиками Кики Камарена. Чем завершится противостояние сторон, вы узнаете в конце сезона.

Ключи Локков (7 февраля 2020)

"Ключи Локков" - премьера этого года на Netflix, и по отзывам многих критиков - весьма удачная. Это эранизация комиксов Джо Хилла и Габриэля Родригеза, которую сняли специально для Netflix.

Сюжет сериала знакомит с семьей Локков, которая переживает трагическую смерть отца и переезжает в большое поместье, где прошло его детство. Новое место не вызывает восторга у тинейджеров Тайлера и Кинси, которым приходится заново заводить друзей и адаптироваться к новой школе. А вот младшему сыну Боди очень нравится исследовать огромный дом. Именно он однажды слышит таинственный шепот существа, которое зовет мальчика из колодца и велит ему отыскать ключи, спрятанные по всему особняку. Боди не знает, в чем кроется их сила и как они связаны с историей его семьи. Также он не догадывается, кто еще стремится заполучить ключи.

Из оригинальной комикс-истории шоураннеры убрали мрачные сцены, сделав акцент на подростковых романтических отношениях, развивающихся на фоне мистических явлений.

"Мессия" (1 января 2020)

"Мессия" - это, пожалуй, самый скандальный сериал Netflix 2020 года на сегодня. Он снят в весьма необычном жанре, а именно - религиозном-шпионском триллере.

Сюжет сериала концентрирует внимание на истории нового мессии. Как утверждают жители Ближнего Востока, появился человек, который уже привлек внимание сотен тысяч людей и обзавёлся армией последователей. Кто-то называет его самозванцем, а для кого-то главный персонаж - помазанник божий. История не нова. И главный вопрос, который задает себе зритель - это Он, или нет?

"Занос" (1 января 2020)

По сюжету нового проекта Netflix фигуристка Кейт Бейкер выбывает из соревнований после катастрофического падения. После восстановления она может продолжать выступать только в паре.

В напарники ей достается настоящий плохиш. На пути к олимпийской мечте Кейт и ее партнера ждут разногласия, израненные тела и души, психические проблемы и финансовые жертвы.

"Ты" (26 декабря 2019)

Накануне Нового года Netflix выпустил второй сезон полюбившегося многим сериала о маньяке-убийце "Ты", главную роль в котором исполнил звезда "Сплетницы" Пенн Бэджли.

Не слишком удачливый маньяк Джо Голдберг сбежал, и пытается начать новую жизнь в Лос-Анджелесе, городе возможностей. Однако и здесь он встречает девушку, которая пускает его план и жизнь под откос. Но станет ли она очередной забытой жертвой или все-таки кем-то поинтереснее, вы узнаете, посмотрев шоу.

"Ведьмак" (20 декабря 2019)

Читайте также"Вперед": каким получился новый мультфильм от Disney и Pixar (обзор)Ну куда же без нашумевшего "Ведьмака"? Кажется, невозможно было пройти мимо этого сериала, ведь его реклама лезла буквально изо всех щелей. Однако если вы все же каким-то чудом пропустили недавнюю экранизацию романов Анджея Сапковского, то самоизоляция на карантине - самое время наверстывать упущенное.

Да, сериал критикуют, то за запутанный тайминг, то за сомнительные костюмы героев, но в чем ему, без сомнения, нельзя отказать так это в зрелищности. А прекрасной половине человечества, конечно, приятно будет посмотреть на мускулистого Генри Кавилла в главной роли.

Чудовища, колдуньи, ведьмаки, ну и само собой, красивая любовная линия, что еще нужно для отличного фильма на вечер?

Как сообщал УНИАН, правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.