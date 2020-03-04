Pornhub выпустил документальный фильм о лесбийском стрип-клубе

В компании хотят, чтобы их воспринимали как платформу, которую могут использовать художники.

Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм – документальную картину Shakedown режиссера и художницы Лейлы Вайнрауб.

Об этом пишет Variety.

Читайте такжеPornhub Awards 2019: названы лучшие в порно (фото)Фильм посвящен истории лесбийского стрип-клуба в Лос-Анджелесе и субкультуре, которая там зародилась. В частности, в фильме говорится о жизни чернокожих танцовщиц шоу Shakedown Angels. Вайнрауб начала работать над ним в 2002 году, материалом для картины стали ролики, которые она снимала на протяжении 15 лет.

В течение марта фильм доступен бесплатно на специально созданной для него странице. Там для зрителей создан чат, в котором они могут общаться друг с другом, имитируя ощущение совместного просмотра – это идея режиссёра фильма. Картину покажут на канале Criterion, а летом она появится в iTunes.

«Этот фильм – часть общего обязательства Pornhub по поддержке искусства. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как платформу, которую могут использовать художники. Мы заметили, что художники загружают на сайт контент, который не подойдет для таких мест, как YouTube или Vimeo, где запрещены обнажённые кадры», – отметил бренд-директор Pornhub Алекс Клейн.

Режиссер фильма рассказала, что сняла картину о субкультуре, и её задачей было рассказать именно о ней, «усложнив и обогатив её».

Ранее УНИАН сообщал, как порносайт открыл доступ в зонах риска заражения коронавирусом.