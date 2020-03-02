На Евровидение 2020 Россию представит фриковая группа Little Big
Группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Нидерландах.
Об этом сообщает пресс-служба российского Первого канала.
"Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
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"Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем - вы будете удивлены", - сказал основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин.
Группа Little Big известна по хиту Skibidi. Клип Skibidi, вышедший осенью 2018 года, собрал 362 миллиона просмотров.
Полуфиналы Евровидения 2020 пройдут в Роттердаме 12 и 14 мая, финал - 16 мая.
В прошлом году Россию на конкурсе представлял Сергей Лазарев, который занял третье место.