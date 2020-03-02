цей матеріал доступний українською

На Евровидение 2020 Россию представит фриковая группа Little Big

21:24, 02 марта 2020
Кино и музыка
14424 0
На Евровидение 2020 от России поедет группа Little Big / фото vk.com/littlebigband

Об этом сообщает пресс-служба российского Первого канала.

"Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГруппа Go_A: У нас была мечта, чтобы на Евровидении прозвучала песня на украинском языке. Мы ее достигли. Сейчас о поражении не думаем, и если победим, вообще будет прекрасно

"Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем - вы будете удивлены", - сказал основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин.

Группа Little Big известна по хиту Skibidi. Клип Skibidi, вышедший осенью 2018 года, собрал 362 миллиона просмотров.

Полуфиналы Евровидения 2020 пройдут в Роттердаме 12 и 14 мая, финал - 16 мая.

В прошлом году Россию на конкурсе представлял Сергей Лазарев, который занял третье место.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Евровидение