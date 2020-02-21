"Один в каноэ", 5'nizza и Billy Tallent: 10 концертов весны в Киеве, которые нельзя пропустить

На носу весна, а значит самое время покончить с отсиживанием дома на теплом диване и запланировать себе крутую программу на ближайшие месяцы. УНИАН собрал для вас самые интересные концерты этой весны, на которых можно прекрасно провести время и зарядиться яркими эмоциями на сезон вперед.

"Друга Ріка"

7 марта в 19:00

Читайте также"Приключения Пиноккио","Черная вдова" и "Форсаж 9 ": топ весенних фильмов 2020 года, которые нельзя пропустить (видео)«Друга Ріка» устроит концерт, где сыграет альбом 15-летней давности. 26 апреля 2005 года компания Lavina Music издала третий альбом «Друга Ріка» под названием «Рекорды». Диск стал «золотым», а сингл «Так мало тут тебе» 32 недели продержался на главных позициях в украинских хит-парадах. Пластинка была абсолютным лидером по количеству хитовых композиций, а также первой официальной работой группы с клавишником Сергеем «Шурой» Герой.

7 марта 2020 года музыканты «Друга Ріка» выйдут на сцену клуба ATLAS, чтобы сыграть «Рекорды» вживую. Концерт станет уникальным, как для слушателей, так и для самой группы. Немало песен будут сыграны впервые за 15 лет, также слушатели смогут услышать вживую такие хиты как: «Так мало тут тебе», «Спи до завтра», «Пью з твоїхдолонь», «Три хвилини», «Відчиняй» и другие хиты.

Начало мероприятия 7 марта в 19:00. Место проведения - клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 500 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/37B1eZu. Событие в Facebook.

Мария Чайковская

8 марта в 19:00

Уже вскоре 8 марта в клубе Atlas снова зазвучит нежный голос Марии Чайковской в рамках новой программы «Парус».

Название программы посвящена одноименной композиции, которую певица, пианистка и автор песен представит в феврале.

В творческом багаже певицы есть четыре альбома. Среди ее репертуара – композиции на стихи таких известных поэтов как Веры Полозковой, Ах Астаховой и Ес Соя. Любимые тексты которых органично вплелись в авторском аранжировки певицы.

Музыка, от которой кожа покрывается муравьями и особая программа к 8 марта. Не пропустите и услышьте вживую «В комнате цветных пелерин», «Пистолеты и розы», «Тебя хоть там любят?», «Мосты» и новые песни исполнительницы.

Начало мероприятия 8 марта в 19:00. Место проведения - клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 400 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/2w0A01n. Событие в Facebook.

5'nizza

9 марта в 19:00

Читайте также"Ричард Джуэлл": каким получился новый фильм Клинта Иствуда о теракте на Олимпиаде (обзор)Каждый концерт, словно встреча со старыми друзьями. Два голоса, одна гитара и песни, что знаешь дословно. Группа 5'nizza 9 марта выступит в Киеве с сольным концертом в клубе Atlas.

Фирменный речитатив, узнаваемый вокал, светлая музыка и непревзойденная лирика о нас с вами и поиск глубинного смысла. Песни, прошедшие проверку временем и которые пели когда-то во дворах, а сейчас на них записывают сотни каверов на YouTube.

После реюниона несколько лет назад, 5'nizza продолжила историю третьим альбомом "Ку!" (2017). "Самолет", "Но", "Далеко" – акустический дуэт Андрея Запорожца и Сергея Бабкина опять создал настоящие "боевики", которые хором на концертах подпевают зрители и услышим уже скоро. Не обойдется без всеми любимых "Солдат", "Весна", "Стрела" и других композиций, которые до сих пор звучат свежо и актуально, как и все хиты классиков.

Начало мероприятия 9 марта в 19:00. Место проведения - клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 750 гривен. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/2XyqNGY. Событие в Facebook.

Арсен Мирзоян

10 марта в 19:00

Номинант музыкальных премий, неутомимый романтик и харизматичный певец Арсен Мирзоян снова выступит на сцене киевского клуба Atlas. 10 марта исполнитель, чьи песни возглавляют главные хит-парады страны представит специальную программу Unplugged.

В ноябре 2019 Арсен Мирзоян представил пятый студийный альбом «Ингредиент» на главной сцене страны. Философия альбома заключается в том, что не стоит быть бессознательным ингредиентом чужого блюда, нужно иметь собственный рецепт.

Уже совсем скоро услышим вживую «Джеральдина», «Не Магеллан» и новые песни исполнителя.

Начало мероприятия 10 марта в 19:00. Место проведения - клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 450 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/2SJbAC7. Событие в Facebook.

Один в каное

18 марта, 19:00

«Один в каноэ» в 2020 году отправляется в большой всеукраинский тур, посвященный десятилетию группы.

Первая половина тура стартует уже этой весной. Новую программу услышит: Киев, Харьков, Полтава, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Одесса, Кропивницкий, Черкассы, Винница, Ровно, Луцк, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Львов и другие.

«Небо», «Пообіцяй мені», «Човен» – эти песни давно полюбились слушателям от Львова до Харькова. За 10 лет существования музыканты не потеряли простоты и искренности, с которой выступали на первых концертах, несмотря на то, что их песни давно занимают первые строчки музыкальных хит-парадов и хором поют на концертах тысячи поклонников.

В 2019 году «Один в каноэ» представил первый официальный клип на песню «У меня нет дома», который стал сверхпопулярным и набрал более 4 миллионов просмотров на YouTube.

Начало мероприятия 18 марта в 19:00. Место проведения - Киев, МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1. Стоимость билетов стартует от 330 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/2r8BLay. Событие в Facebook.

Аквариум

22 марта в 19:00

Философия, прошедшая через поколения. Лирика, проросшая сквозь камни и тернии свободолюбивого и протестного рок-н-ролла. Группа «Аквариум» 22 марта выступит в Киеве с новой программой.

Читайте такжеЕвровидение 2020: где и когда смотреть финал НацотбораУникальная музыка группы «Аквариум» не просто жива, а продолжает открывать новые грани в лирике баллад, кипучей рок-н-ролл и философском регги. И что замечательно – ни группа, ни ее основатель БГ не стали ретро-группой, несмотря на более чем солидный творческий путь. Их музыка живая и свежая, ведь команда постоянно экспериментирует с формой и звучанием, находя новые нотки и цепляя струны души как преданных фанатов, так и тех, кто только открывает для себя рок-н-ролл.

Новая программа БГ и группы «Аквариум» называется «Двери Травы» – в честь его одноименной песни, которая в 2017 году вышла в совершенно новой аранжировке. Сам Борис Борисович не раз признавался, что именно эту песню, написанную очень давно, ему не удавалось выполнить правильно и точно. И лишь когда «Аквариуму» исполнилось 45, а сам БГ приблизился к 65-ти, нашлось настоящее звучание.

Начало мероприятия 22 марта в 19:00. Место проведения - клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 750 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/37W6BmT. Событие в Facebook.

Ляпис 98

5 апреля в 19:00

Тот же «Ляпис-98» и его бессменный фронтмен Сергей Михалок снова подарят заряд позитивного настроения киевским поклонникам. Группа 5 апреля в клубе Atlas представит программу «Парад-Алле».

Музыканты исполнят найдрайвовіші хиты группы «Ляпис Трубецкой» 1990-х и начале 2000-х годов: «Ты кинула», «В платье белом», «Ау», «Евпатория», «Яблони», а также песни, которые стали во многом знаковыми для группы и ознаменовали собой новый этап в творчестве коллектива: «Я верю», «Африка», «Воины света» и другие.

Начало мероприятия 5 апреля в 19:00. Место проведения - клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 550 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/2wpOWGh. Событие в Facebook.

Eluveitie

14 апреля в 19:00

Главные кельты современной металл-сцены возвращаются в Украину. 14 апреля швейцарские фолк-металлисты Eluveitie выступят в киевском клубе Atlas.

Фирменный и во многом новаторский саунд группы часто становится источником вдохновения для молодых музыкантов, и никто еще не смог передать его уникальность в полной мере.

В 2019 году группа выпустила уже восьмой студийный альбом Ategnatos, который доказал, что дух коллектива и мощность звучания Eluveitie сильны, как никогда.

Не пропустите, возможно, самый атмосферный концерт 2020 года, на котором музыканты презентуют новинки из восьмого альбома и знаковые хиты коллектива. Харизматичные и драйвовые Eluveitie гарантируют полное погружение в окутанную мистикой эпоху кельтов.

Начало мероприятия 14 апреля в 19:00. Место проведения - клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 590 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/2wpOWGh. Событие в Facebook.

Нейромонах Феофан

15 апреля в 19:00

Знатный драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь отмечают десятилетие проекта масштабным сольным концертом 15 апреля в Киеве.

В этом году команда Нейромонаха Феофана, которая всегда воплощает технические особенности концертов самостоятельно, займется также модернизацией и усилением шоу-программы. В сетлист войдут все самые популярные треки, а также новые неизданные композиции.

На счету у Нейромонаха Феофана три полноценных альбома, серия из четырех связанных между собой мини-альбомов, несколько синглов, клипы, которые собирают десятки миллионов просмотров на YouTube.

На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особая, неповторимая атмосфера, гости в народных костюмах и постоянное общение с залом. Никто не знает, как он выглядит на самом деле, но поклонники Древнерусского Драма ценят артиста за неизменный образ и уникальное звучание, которому в этом году исполнится 10 лет!

Начало мероприятия 15 апреля в 19:00. Место проведения - клуб Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-42. Стоимость билетов стартует от 400 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/36wdZnA. Событие в Facebook.

Billy Talent

28 мая, 19:00

Канадские панк-рокеры Billy Talent снова в Киеве. Группа поднимет свой Red Flag 28 мая в Зеленом театре.

Рок-четверка Billy Talent возвращается, чтобы зарядить украинскую публику невероятной энергией и драйвом панк-рока. В рамках новой программы можно будет насладиться и «классикой» творчества Billy Talent: Dead Silence, Surprise Surprise, Red Flag и не менее популярными Fallen Leaves и The Ex.

Последний раз музыканты были в Украине в 2017 году. После теплого приема Бен Ковалевич и Ко возвращаются, чтобы оторваться вместе с украинскими сторонниками.

За 20 лет существования группа выпустила 5 альбомов. Их музыка сочетает разные стили от мелодичного поп-панка до мощного хардкора, а песни пронизаны глубоким смыслом о религии, фанатичность, политический протест и глубинные переживания. Альбом Billy Talent II имел оглушительный успех и дважды становился платиновым, а клипы на Youtube насчитывают десятки миллионов просмотров.

Начало мероприятия 28 мая в 19:00. Место проведения - Зеленый театр, Парковая дорога, 2. Стоимость билетов стартует от 1200 гривень. Билеты можно приобрести по ссылке http://bit.ly/34iqP8y. Событие в Facebook.