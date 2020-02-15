Начался второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 (прямая трансляция)

Из второго полуфинала в финал попадет трое участников, которые присоединятся к финалистам первого этапа отбора.

Второй полуфинал Нацотбора Евровидение 2020 начался уже в сегодня, 15 февраля, в 19.00. В этот раз Евровидение полуфинал порадует песенными композициями вторая восьмерка участников: MOONZOO feat. FMF Sure, FO SHO, Элина Иващенко, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Из второго полуфинала в финал попадет трое участников, которые присоединятся к финалистам первого этапа отбора.

Оценивать возможности конкурсантов в этом году будут певец Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный эксперт Виталий Дроздов. Свой голос за фаворита смогут отдать и зрители.

Где смотреть Евровидение онлайн

За Евровидением 2020 онлайн можно будет следить в прямом эфире СТБ и UA: Первый, а также на YouTube. Трансляцию Евровидения проводит и УНИАН.

Первый этап Нацотбора Евровидение 2020 Украины состоялся в прошлую субботу. В финал тогда вышли трое участников, которые набрали наибольшее количество баллов от жюри и зрителей: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Евровидение 2020 Украина происходит ежегодно накануне проведения одноименного международного песенного конкурса. Победитель национального отбора будет представлять Украину на сцене с участниками из десятков других стран.

Евровидение 2020 онлайн традиционно проводят национальные телеканалы. Евровидение 2020 второй полуфинал пройдет уже 15 февраля в 19.00, а финал – 22 февраля.

В этом году 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Роттердаме в мае.