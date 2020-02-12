Самая молодая участница Нацотбора на Евровидение рассказала о посыле своей песни

Песня Get up, по словам Елены Иващенко, обще мотивационная, но она стремится донести отдельную проблематику.

Восемнадцатилетняя участница Нацотбора на "Евровидение", украинская певица Элина Иващенко рассказала о замысле песни, с которой претендует на участие от Украины в Евровидении.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

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Так, на Национальном отборе на Евровидение-2020 Элина Иващенко исполнит песню собственного авторства Get up.

"Мы много думали о замысле самой песни. Потому что она обще мотивационная, но мы хотели бы рассказать об отдельной проблематике. Поэтому решили поднимать достаточно серьезную проблему нашего общества – это будет тема защиты прав человека, женское направление", – пояснила певица.

Она также прокомментировала слова украинского шоумена и продюсера Игоря Кондратюка, который заявил, что "таких сильных песен на Нацотборе не было с момента участия Джамалы".

По словам Иващенко, эти слова ее немного смутили, ведь "теперь нужно или лучше спеть, или хотя бы на уровне". "На самом деле, чувствую большую ответственность", – добавила исполнительница.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Элина Иващенко выйдет на сцену Нацотбора на Евровидение во время второго полуфинала, который состоится уже в эту субботу, 15 февраля. За выход в финал Нацотбора она будет соревноваться с 7 участниками.