"Голая правда": комедия для взрослых о дружбе, сексе и лжи (обзор)

В фильме снялись Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Слава Каминская, Андрей Джеджула и Богдан Юсипчук.

Ко Дню святого Валентина в прокат выходит украинская романтическая комедия "Голая правда". В фильме снялись Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Слава Каминская, Андрей Джеджула и Богдан Юсипчук.

Сюжет фильма прост: восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга Андрея в исполнении Ступки. В заведении есть много комнат, но главная фишка клуба - Детекторрум с уникальным и сверхточным детектором лжи. Друзья решают узнать наиболее интимные тайны друг друга.

Читайте также"Джентльмены" Гая Ричи: обзор на новую криминальную комедию с Меттью МакКонахи и Хью ГрантомИтак, какой же получилась новая украинская комедия, снятая в Одессе? Ну, во-первых, надо сказать, что те, кто видел итальянский фильм 2015-го года "Идеальные незнакомцы" узнает в "Голой правде" тот же самый сюжет. Герои собираются за одним столом, и тут начинает выясняться, что все вокруг лгут. И особенно лгут те, кого ты считаешь самым близким. Постепенно выясняется, что мелкие и крупные секреты есть у каждого, и с каждым новым открытием напряжение растет. Однако, перенесенный в украинские реалии этот сюжет получает свои "изюминки" и локализацию.

"Голая правда" относится к разговорным комедиям, так что на диалоги сделан основной упор в картине. В принципе, наблюдать за тем, как разговор постепенно заставляет героев преодолевать стеснение и ходить по лезвию бритвы, занимательно. Вот только до конца не понятно, что же именно заставляет героев настолько откровенно говорит самую грязную и страшную правду, ведь в любой момент они могут встать и уйти или просто отказаться это делать.

Основным "движущим локомотивом", отвечающим за юмор в картине является Слава Каминская в роли проститутки. Она периодически отпускает шуточки в духе "Многие хотели поставить меня в круг" и на вопрос "Была ли у вас близость с несколькими партнерами?" игриво отвечает "Сегодня?". В основном юмор в картине вращается вокруг темы секса, поэтому неудивительно, что большинство шуток в картине связаны именно с девушкой легкого поведения. Она же в большей мере отвечает и за эротическую составляющую ленты.

Яркий образ в картине получился и у шоумена Андрея Джеджулы. Роль не самого честного и принципиального парня оказалась ему к лицу.

Читайте также"Маленькие женщины": фильм об эмансипации, сестринстве и поиске себя (обзор)К концу фильма мы постепенно можем прийти к выводу, что все люди - лжецы и подлецы, а современные гаджеты только помогают нам это скрывать. Это довольно-таки печально и неприятно осознавать. Однако в финале становится понятно, что мораль здесь в том, что при всем при этом всегда есть возможность остаться человеком и изменить все к лучшему. Фильм получился о том, что люди вопреки всему могут поступать правильно, если захотят. Такое кино с хэппи-эндом отлично подойдет для просмотра со своей второй половинкой на День святого Валентина, ведь оно напоминает о том, что отношения - это хрупкая вещь, которую надо оберегать, и что честность, прежде всего с самим собой, в этом деле играет первостепенную роль.

Интересные факты о фильме:

1. Название «Голая правда» появилась вместе с идеей самого фильма. По мнению режиссера Александра Беляка она идеально описывает события ленты.

2. На площадке царила дружеская атмосфера. Все актеры приехали одним поездом в Одессу и жили вместе в одной гостинице.

3. Одну из главных ролей исполняет известный украинский актер Дмитрий Ступка, звезда фильмов «Круты 1918» и «Правило боя». Сначала он должен был играть роль, которую впоследствии отдали Богдану Юсипчуку. А Дмитрий превратился в собственника клуба, в котором происходят события фильма.

Читайте такжеПоявился новый трейлер фильма ужасов "Человек-невидимка" (видео)4. Для Славы Каминской, звезды группы «НеАнгелы», это уже второй фильм, в котором она исполняет одну из главных ролей.

5. Режиссер фильма Александр Беляк также появляется в ленте.

6. Чтобы набрать вес для роли, Богдан Юсипчук был вынужден полностью изменить свою диету: ел много фастуфуду и пил пиво с сосисками.

7. На террасе, где снимали одну из сцен, в течение съемок деревья были еще зелеными. Однако на следующий день после завершения съемок листья опали.

8. «Детекторруми», комнате, где все тайное становится явным, съемки продолжались несколько дней подряд. По словам режиссера, в определенный момент атмосфера в комнате стала очень напряженной - просто как в фильме. «До драки, конечно, не дошло, но думаю, если бы было еще несколько съемочных дней, гримерам пришлось бы замазывать синяки под глазами актеров».

В украинский прокат "Голая правда" выходит 13 февраля.

Ольга Броскова