В перьях и розовых перчатках: Марго Робби появилсь на премьере фильма "Хищные птицы" в Лондоне (фоторепортаж)
12:32, 30 января 2020Кино и музыка
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Робби появилась в черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и асимметричного топа из перьев.
Марго Робби / REUTERS
29-летняя актриса Марго Робби прилетела в столицу Великобритании, чтобы представить там новую картину со своим участием - фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Читайте также"Маленькие женщины": фильм об эмансипации, сестринстве и поиске себя (обзор)Во вторник актриса приняла участие в официальном фотоколле, а вчера появилась и на премьере фильма. Робби появилась в черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и асимметричного топа из перьев. Образ звезда дополнила ярко-розовыми перчатками.
Как сообщал УНИАН, ранее Марго Робби в мини-платье с декольте покорила роскошным образом на презентации "Хищных птиц" в Лос-Анджелесе.
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