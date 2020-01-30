В перьях и розовых перчатках: Марго Робби появилсь на премьере фильма "Хищные птицы" в Лондоне (фоторепортаж)

Робби появилась в черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и асимметричного топа из перьев.

29-летняя актриса Марго Робби прилетела в столицу Великобритании, чтобы представить там новую картину со своим участием - фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

Читайте также"Маленькие женщины": фильм об эмансипации, сестринстве и поиске себя (обзор)Во вторник актриса приняла участие в официальном фотоколле, а вчера появилась и на премьере фильма. Робби появилась в черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и асимметричного топа из перьев. Образ звезда дополнила ярко-розовыми перчатками.

Как сообщал УНИАН, ранее Марго Робби в мини-платье с декольте покорила роскошным образом на презентации "Хищных птиц" в Лос-Анджелесе.