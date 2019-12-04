"Достать ножи": каким получился новый детектив с Крисом Эвансом и Дэниелом Крейгом (фото)

В фильме снялась целая "плеяда звезд" от Бонда - Дэниэла Крейга до Капитана Америка - Криса Эванса.

Огромный старинный особняк, семья, раздираемая противоречиями, и один убитый глава семьи – владелец миллионного состояния. До боли знакомая канва классического детектива. Поэтому главное, чего ждешь от фильма, снятого по такому сценарию, - это непредсказуемая развязка и красивый антураж.

Казалось бы, у режиссеров уже не осталось возможностей как-то удивить зрителя: убийцей был и вполне невинный на первый взгляд ребенок (вспомним «Скрюченный домишко», снятый по Агате Кристи), и сама жертва (неподражаемые «8 женщин»). Но все же режиссеру Райану Джонсону удается оставить зрителя, уже возомнившего себя Шерлоком, в дураках.

Уже к середине фильма он раскрывает карты и мы точно знаем, кто и как убил старика. Хотя мотив убить был у каждого члена семьи, и зритель уж было решил, что именно он обо всем догадался. Но, упс! Тайны больше нет. Теперь все усилия зрителя переключаются на то, чтобы распутать цепочку непонятных событий и движущие мотивы всей интриги в принципе. Но тут сюжет снова делает крутой поворот, и даже роль довольствующегося немногим Ватсона зрителю не достается.

Чисто с эстетической точки зрения фильм получился очень красивым. Его «викторианский» фасад выглядит настолько привлекательно, что все 2 часа зритель с удовольствием любуется классическим (ну по крайней мере, если судить по книгам Агаты Кристи) английским особняком, доверху набитым книгами, огромными коврами и имеющим такие важные атрибуты как скрипучая лестница и тайный вход.

Читайте такжеНовые «Ангелы Чарли»: каким получился римейк знаменитой франшизы (видео)К тому же, не может не радовать глаз и актерский состав. Еще бы, в одном кадре предстают одновременно Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) и Капитан Америка (Крис Эванс), которые, освободившись от своих супергеройских амплуа, здесь отрываются на всю катушку. Джейми Ли Кертис играет здесь старшую дочь убитого, бизнесвумен, Дон Джонсон - ее скользкого и никчемного мужа, Крис Эванс их сынка-мажора, неподражаемая Тони Коллетт - невестку, инстаграм-гуру косметики, ну а роль детектива досталась Дэниелу Крейгу. При чем Крейг нередко заводит своего героя в прямо-таки нелепейшие ситуации, балансируя на грани между всезнающим Пуаро и инспектором-идиотом Клузо из «Розовой пантеры».

В целом, фильм оправдывает ожидания, как от «звездного» актерского состава, так и от финала с неожиданной развязкой. На протяжении двух часов хронометража вам не станет скучно: с детективной интриги внимание зрителя переключается на экшн и наоборот. Да и с долей юмора у фильма все в порядке. Возможно, зритель и не выкрикнет «Ах!» от шока и неожиданности, когда все точки над «и» будут расставлены, но точно выйдет из кинозала с приятным послевкусием и чувством не зря потерянного времени.

Украинская премьера фильма намечена на 5 декабря. А первыми его смогли увидеть зрители допремьерного показа в кинотеатре "Синема-Сити".

Ольга Броскова