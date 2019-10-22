Нацотбор на Евровидение-2020: зрители смогут проголосовать за состав жюри

Среди претендентов – Андрей Хлывнюк, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник.

Представители телеканала СТБ и UA: Общественное вещание уже объявили о начале Национального отбора на Евровидение-2020 в Украине, но список жюри пока неизвестен. Зрители смогут самостоятельно проголосовать за претендента.

Об этом представители сообщили на своей странице в Facebook.

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Среди претендентов – Андрей Хлывнюк, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник.

"Всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора на Евровидение. Ваша мечта осуществилась. В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей. Кто, по вашему мнению, достоин избирать представителя Украины на 65-м песенном конкурсе "Евровидение", – говорится в сообщении.

Позднее телеканал уточнил, что на сайте СТБ действительно было предложено читателям путем голосования назвать артистов, которых они хотели бы видеть за судейским столом Национального отбора на Евровидение. Но данное голосование не является решающим и не означает, что организаторы отдали выбор судей зрителям.