Нацотбор на Евровидение-2020: зрители самостоятельно смогут выбрать судей

Среди претендентов – Андрей Хлывнюк, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник.

Представители телеканала СТБ и UA: Общественное вещание уже объявили о начале Национального отбора на Евровидение-2020 в Украине, но список жюри пока неизвестен. Зрители смогут самостоятельно проголосовать за претендента и сформировать состав жюри.

Об этом представители сообщили на своей странице в Facebook.

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Cостав жюри зрители могут выбрать сами путем голосования на сайте СТБ. Среди претендентов – Андрей Хлывнюк, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник.

"Всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора на Евровидение. Ваша мечта осуществилась. В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей. Кто, по вашему мнению, достоин избирать представителя Украины на 65-м песенном конкурсе "Евровидение", – говорится в сообщении.

Анкеты исполнителей будут принимать до 25 декабря. Два первых тура полуфинала состоятся 8 и 15 февраля, финал национального отбора мы увидим 22 февраля. Два полуфинала и финал национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.