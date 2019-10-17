«Малефисента. Повелительница тьмы»: насколько удачным оказался сиквел сказки с Анджелиной Джоли

Новой картины с участием Анджелины Джоли зрители ждали с большим нетерпением.

Уже сегодня на экраны украинских кинотеатров выходит фильм «Малефисента. Повелительница тьмы» - продолжение полюбившейся многим сказки о грозной колдунье, живущей в лесу.

Первая часть, вышедшая в далеком 2014 году, хотя и не отличалась сложностью сюжета, все же была трогательной, смешной и в меру драматичной. Создателям удалось вдохнуть новую жизнь в старую сказку и вполне логично и выверенно рассказать свою историю.

Неудивительно, что новой картины с участием Анджелины Джоли зрители ждали с большим нетерпением. К сожалению, Джоли, за которой все так же приятно наблюдать на экране, осталась одним из немногочисленных плюсов сиквела.

Если описывать весь фильм одним словом, то идеально подойдет «сумбурность». За два часа наблюдения за происходящим на экране понять мотивацию персонажей в этом фильме так и не удается. Совершенно неясно, что движет героями и почему они ведут себя так, как ведут.

В фильме мы сталкиваемся с соплеменниками Малефисенты, которые затаили кровную обиду на людей, за то, что те безжалостно истребляли их род. Весь фильм человеко-феи страстно жаждали отомстить, но внезапно после жестокой и кровавой битвы с людьми в конце, воспылали к ним нежнейшей любовью. Все потому, что Малефисента все так же без видимой на то причины вдруг сменила гнев на милость. Внезапные финальные объятия злейших врагов даже для детской сказки выглядят уж слишком неестественно и нелогично. Просто невозможно спокойно наблюдать за тем, как все легко забывают, сколько их родных и близких полегло на поле битвы считанные часы назад.

История родного племени Малефисенты, к сожалению, раскрыта не была. Непонятно и то, что же с ними стало в итоге. Да и в целом их появление в фильме вызывает больше вопросов, чем ответов.

Единственный персонаж, чья мотивация не вызывает вопросов – это главная антагонистка картины королева Ингрит в исполнении Мишель Пфайфер, которая задумала истребить всех магических существ. Именно ее можно поблагодарить за хоть какой-то экшн в конце фильма.

К сожалению, даже визуальная эффектность концовки не способна спасти «Малефисенту» от до боли заезженного сюжета, и все что остается зрителю – это наблюдать за неувядающей красотой Анджелины Джоли на экране и радоваться паре ироничных и остроумных моментов, невзначай проскакивающих по ходу фильма.

В украинских кинотеатрах оценить фильм "Малефисента. Повелительница тьмы" можно будет посмотреть с 17 октября, ну а первыми картину увидели зрители допремьерного показа в кинотеатре «Оскар». На мероприятие пришло немало украинских знаменитостей.

Ольга Броскова