На концерте Монатика в Одессе из-за дождя сломалась аппаратура, но певец продолжил выступление (видео)

Артист спустился со сцены в зрительский зал и вместе со своими поклонниками продолжил петь песни под живой аккомпанемент.

На концерте популярного украинского певца Monatik'а в Одессе произошел инцидент. Из-за ливня, который пошел во время выступления у певца отказала аппаратура.

Читайте такжеНа "Площади звезд" в центре Киева появилось имя MONATIK'а (фоторепортаж)

Однако артист не растерялся и продолжил выступление в акустическом формате. Monatik спустился со сцены в зрительский зал и вместе со своими поклонниками продолжил петь песни под живой аккомпанемент.

"Когда во время выступления грянул ливень и залило всю технику, но по близости нашёлся рояль. Благодарен прекрасным людям, которым и дождь не помеха и у рояля все громко, ритмично и с душой", - написал артист у себя Instagram, опубликовав видео с концерта.

Как сообщал УНИАН, в июне Monatik устроил грандиозный концерт на НСК "Олимпийский".