БДСМ-оргия и пенная ванна: Седокова презентовала "сексуально-психологический триллер"

По сюжету клипа, давно знакомые семейные пары, роли которых сыграли друзья Седоковой, собираются за круглым столом. Внезапно на ужине появляется гадалка, магический шар которой раскрывает все самые тайные желания участников ужина.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила новый клип на песню "Санта-Барбара". Жанр нового видео сама певица определила как "сексуально-психологический триллер".

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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы.

По сюжету клипа, давно знакомые семейные пары, роли которых сыграли друзья Седоковой, собираются за круглым столом. Друг от друга у них нет секретов. Внезапно на ужине появляется гадалка, магический шар которой раскрывает все самые тайные желания участников ужина. И по задумке, каждая пара которая прикасается, может увидеть все самые страстные эротические фантазии друг друга.

Клип полон откровенных сцен. Так, в фантазиях героев можно увидеть БДСМ-оргию и даже убийство. Сама же певица в клипе голая нежится в пенной ванне, заигрывает с девушкой, а в конце клипа оказывается связанной.

Как сообщал УНИАН, на одном из недавних фото, опубликованных в соцсети, Седокова изогнулась и вывалила пышную грудь.