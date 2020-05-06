Нежно и сочно: рецепты самого вкусного Жюльена

Это блюдо очень нежное и ароматное. Оно станет прекрасным вариантом закуски для всей семьи.

Вкусный Жюльен под золотистой сырной корочкой – звучит очень аппетитно. И не удивительно, ведь сочетание грибов и сыра, запеченных в нежном сливочном соусе, делает блюдо сочным и пикантным.

Это популярное блюдо из грибов прекрасно подходит для романтического ужина. Хорошо подойдет жульен также и как горячая закуска в меню праздничного стола.

Грибной Жюльен

Шампиньоны – 200 г

Лук репчатый – 70 г

Чеснок – 1-2 зуб.

Сыр – 50-70 г

Сливки – 200 мл

Мука – 2 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Растительное масло - 2-3 ст.л.

Специи – по вкусу

Соль – по вкусу

Лук и шампиньоны мелко нарезать. Сыр натереть на терке.

Лук обжарить на растительном масле. Добавить нарезанный чеснок. Туда же отправить шампиньоны, соль, специи и жарить до готовности грибов.

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На сухой сковороде спассеровать муку до кремового оттенка, добавить сливочное масло, перемешать.

Через 1-2 минуты влить сливки. Помешивая, довести до кипения.

К грибам добавить приготовленный соус и аккуратно перемешать.

Грибы в сливочном соусе разложить в порционные формы, смазанные растительным маслом, и присыпать тертым сыром.

Запекать Жюльен с грибами в духовке при температуре 200°C в течение 10-15 минут.

Жюльен в булочках

Булочки для гамбургеров – 4 шт.

Куриное филе (отварное) – 1 шт.

Шампиньоны – 200 г

Сыр твердый – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Сливки 15% – 100 мл

Масло растительное – 1 ст. ложка

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Нарезать мелко одну луковицу и слегка обжарить на растительном масле. К луку добавить нарезанные шампиньоны, посолить.

Затем нарезать заранее отваренное куриное филе и тоже отправить в сковородку. Залить все сливками, поперчить. Тушить 5-7 минут.

Добавить натертый сыр, перемешать и снять сковороду с огня.

С булочек срезать верхушки и выбрать мякоть, положить булочки в форму для запекания.

Наполнить булочки начинкой, присыпать тертым сыром и запекать в духовке 10 минут при температуре 180°C.

Жюльен с курицей и грибами

Куриное филе – 500 г

Шампиньоны – 300 г

Лук – 200 г

Сыр (твердый) – 200 г

Сливки (15-25%) или сметана – 300-350 г

Мука – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло

Куриное филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания). Остудить, а затем мелко нарезать.

Лук мелко нарезать. Грибы почистить и также мелко нарезать.

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Обжарить лук на растительном масле. Добавить грибы и жарить до тех пор, пока не выкипит вся жидкость (около 10-15 минут).

Добавить филе. Посолить, поперчить и перемешать. Затем снять с огня.

На сухой сковороде слегка обжарить муку. Добавить сливки. Посолить, поперчить и довести до кипения.

Добавить грибы и филе, перемешать. Снять с огня.

Сыр натереть на крупной терке.

Выложить эту массу в небольшие жаропрочные формочки с ручкой. Посыпать сыром (крышечкой не накрывать).

Поставить в духовку. Запекать при температуре 180°C до золотистого цвета (около 15 минут).