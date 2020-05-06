Нежно и сочно: рецепты самого вкусного Жюльена
Вкусный Жюльен под золотистой сырной корочкой – звучит очень аппетитно. И не удивительно, ведь сочетание грибов и сыра, запеченных в нежном сливочном соусе, делает блюдо сочным и пикантным.
Это популярное блюдо из грибов прекрасно подходит для романтического ужина. Хорошо подойдет жульен также и как горячая закуска в меню праздничного стола.
Грибной Жюльен
Шампиньоны – 200 г
Лук репчатый – 70 г
Чеснок – 1-2 зуб.
Сыр – 50-70 г
Сливки – 200 мл
Мука – 2 ст.л.
Масло сливочное – 1 ст.л.
Растительное масло - 2-3 ст.л.
Специи – по вкусу
Соль – по вкусу
Лук и шампиньоны мелко нарезать. Сыр натереть на терке.
Лук обжарить на растительном масле. Добавить нарезанный чеснок. Туда же отправить шампиньоны, соль, специи и жарить до готовности грибов.
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На сухой сковороде спассеровать муку до кремового оттенка, добавить сливочное масло, перемешать.
Через 1-2 минуты влить сливки. Помешивая, довести до кипения.
К грибам добавить приготовленный соус и аккуратно перемешать.
Грибы в сливочном соусе разложить в порционные формы, смазанные растительным маслом, и присыпать тертым сыром.
Запекать Жюльен с грибами в духовке при температуре 200°C в течение 10-15 минут.
Жюльен в булочках
Булочки для гамбургеров – 4 шт.
Куриное филе (отварное) – 1 шт.
Шампиньоны – 200 г
Сыр твердый – 200 г
Лук репчатый – 1 шт.
Сливки 15% – 100 мл
Масло растительное – 1 ст. ложка
Перец черный молотый – по вкусу
Соль – по вкусу
Нарезать мелко одну луковицу и слегка обжарить на растительном масле. К луку добавить нарезанные шампиньоны, посолить.
Затем нарезать заранее отваренное куриное филе и тоже отправить в сковородку. Залить все сливками, поперчить. Тушить 5-7 минут.
Добавить натертый сыр, перемешать и снять сковороду с огня.
С булочек срезать верхушки и выбрать мякоть, положить булочки в форму для запекания.
Наполнить булочки начинкой, присыпать тертым сыром и запекать в духовке 10 минут при температуре 180°C.
Жюльен с курицей и грибами
Куриное филе – 500 г
Шампиньоны – 300 г
Лук – 200 г
Сыр (твердый) – 200 г
Сливки (15-25%) или сметана – 300-350 г
Мука – 2 ст.л.
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло
Куриное филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания). Остудить, а затем мелко нарезать.
Лук мелко нарезать. Грибы почистить и также мелко нарезать.
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Обжарить лук на растительном масле. Добавить грибы и жарить до тех пор, пока не выкипит вся жидкость (около 10-15 минут).
Добавить филе. Посолить, поперчить и перемешать. Затем снять с огня.
На сухой сковороде слегка обжарить муку. Добавить сливки. Посолить, поперчить и довести до кипения.
Добавить грибы и филе, перемешать. Снять с огня.
Сыр натереть на крупной терке.
Выложить эту массу в небольшие жаропрочные формочки с ручкой. Посыпать сыром (крышечкой не накрывать).
Поставить в духовку. Запекать при температуре 180°C до золотистого цвета (около 15 минут).