Румяные, ароматные и сочные: рецепты вкуснейших запеченных куриных крылышек

Запеченные в духовке куриные крылышки получаются с хрустящей корочкой снаружи и сочные внутри.

Запеченные куриные крылышки под соусом в домашних условиях – блюдо необыкновенно вкусное и очень аппетитное на вид. За счет соуса крылышки приобретают красивый карамельный оттенок и имеют пикантный вкус.

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Каждое крылышко получается с хрустящей корочкой снаружи и сочным внутри. А невероятно вкусный соус, обволакивающий каждый кусочек, делает это блюдо волшебным.

Куриные крылышки с соусом – отличный вариант приготовления мясного блюда как на праздничный стол, так и для того, чтобы побаловать своих родных вкусненьким. Их можно есть как горячими, так и холодными – это всегда очень вкусно.

Глазированные крылышки в медово-соевом соусе

Крылышки куриные – 1 кг (10-12 шт.)

Соевый соус – 125 мл

Мед – 125 мл

Чеснок – 2 зубка

Имбирь свежий – 10 г

Специи для курицы

Соль

Перец

Крылышки промываем, обсушиваем и удаляем (при наличии) третью, наименьшую "фалангу".

Замаринуем крылья на 30 минут с солью и черным перцем.

Тем временем готовим медовый соус: вливаем в небольшую емкость, которую впоследствии можно поставить на конфорку, соевый соус и добавляем мед. Всыпаем специи для курицы или специальные пряности для приготовления блюд в восточном, азиатском стиле.

Раздавливаем зубчики чеснока, кладем туда же измельченный и очищенный от кожуры свежий имбирь. Ставим на огонь и прогреваем соус, но не доводим его до активного кипения. Даем время, чтобы имбирь, чеснок и пряности раскрыли все свои вкусы.

Крылышки раскладываем на противень, застеленный фольгой. Духовка на этот момент уже должна быть нагрета до 200°C.

Наносим кисточкой глазурь с кусочками имбиря и чеснока на каждое крылышко. Ставим в духовку и устанавливаем таймер на 7-10 минут.

Вытаскиваем противень, снова наносим глазурь на крылья, снова помещаем в духовку. Повторяем такие действия еще 2-3 раза, с кратковременным интервалом в 3-5 минут.

Общее время запекания крыльев – около 30 минут. Крылья должны стать насыщенно карамельного цвета, который появится на корочке благодаря меду и соевому соусу.

Куриные крылышки с сыром

Крылышки куриные – 1 кг

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Карри – 1 ч.л.

Горчица – 1 ст.л.

Майонез или сметана – 120 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Сыр твердый – 150 г

Прежде всего нужно тщательно вымыть крылышки, отрезать кончики (чаще всего они просто горят в духовке).

Далее готовим маринад: соединяем майонез (или сметану) с горчицей, чесноком и специями. Перемешиваем.

Замаринуем крылышки в маринаде и, затянув их пищевой пленкой, кладем в холодильник минимум на 1 час.

Сыр натереть на мелкой терке и соединить с крылышками. Хорошо перемешать.

Хорошо разогреть духовку. Положить крылышки в форму. Запекать их 25-30 минут при 200°C. Как только кожица станет золотистой, блюдо можно доставать из духовки.

Куриные крылышки барбекю в духовке

Куриные крылышки – 800 г

Томатная паста – 2 ст.л.

Соевый соус – 60 мл

Лимонный сок – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Чеснок (порошок) – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Соль – по желанию

Крылышки хорошо промыть крылышки, отрезать конечности.

Далее следует приготовить маринад. Соединить томатную пасту с соевым соусом, базиликом, свежеприготовленным лимонным соком, сахаром и чесночным порошком.

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Все хорошо перемешать. Свежий чеснок лучше не добавлять, потому что он сильно горит в духовке и крылышки будут не очень симпатичные.

Полученным маринадом смазать крылышки, хорошо перемешать, массируя крылья. Оставить на 10-15 минут. Прогреть до 200°C духовку.

Выложить крылышки на противень, можно постелить пергамент, чтобы легче отмываются противень. Положить крылышки в духовку на 30-35 минут.

Последние 10 минут запекать под грилем или включать конвекцию, а за 5 минут при желании смазать вытопившимся жиром.

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