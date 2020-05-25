Румяные, ароматные и сочные: рецепты вкуснейших запеченных куриных крылышек
Запеченные куриные крылышки под соусом в домашних условиях – блюдо необыкновенно вкусное и очень аппетитное на вид. За счет соуса крылышки приобретают красивый карамельный оттенок и имеют пикантный вкус.
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Каждое крылышко получается с хрустящей корочкой снаружи и сочным внутри. А невероятно вкусный соус, обволакивающий каждый кусочек, делает это блюдо волшебным.
Куриные крылышки с соусом – отличный вариант приготовления мясного блюда как на праздничный стол, так и для того, чтобы побаловать своих родных вкусненьким. Их можно есть как горячими, так и холодными – это всегда очень вкусно.
Глазированные крылышки в медово-соевом соусе
- Крылышки куриные – 1 кг (10-12 шт.)
- Соевый соус – 125 мл
- Мед – 125 мл
- Чеснок – 2 зубка
- Имбирь свежий – 10 г
- Специи для курицы
- Соль
- Перец
Крылышки промываем, обсушиваем и удаляем (при наличии) третью, наименьшую "фалангу".
Замаринуем крылья на 30 минут с солью и черным перцем.
Тем временем готовим медовый соус: вливаем в небольшую емкость, которую впоследствии можно поставить на конфорку, соевый соус и добавляем мед. Всыпаем специи для курицы или специальные пряности для приготовления блюд в восточном, азиатском стиле.
Раздавливаем зубчики чеснока, кладем туда же измельченный и очищенный от кожуры свежий имбирь. Ставим на огонь и прогреваем соус, но не доводим его до активного кипения. Даем время, чтобы имбирь, чеснок и пряности раскрыли все свои вкусы.
Крылышки раскладываем на противень, застеленный фольгой. Духовка на этот момент уже должна быть нагрета до 200°C.
Наносим кисточкой глазурь с кусочками имбиря и чеснока на каждое крылышко. Ставим в духовку и устанавливаем таймер на 7-10 минут.
Вытаскиваем противень, снова наносим глазурь на крылья, снова помещаем в духовку. Повторяем такие действия еще 2-3 раза, с кратковременным интервалом в 3-5 минут.
Общее время запекания крыльев – около 30 минут. Крылья должны стать насыщенно карамельного цвета, который появится на корочке благодаря меду и соевому соусу.
Куриные крылышки с сыром
- Крылышки куриные – 1 кг
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Карри – 1 ч.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Майонез или сметана – 120 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Сыр твердый – 150 г
Прежде всего нужно тщательно вымыть крылышки, отрезать кончики (чаще всего они просто горят в духовке).
Далее готовим маринад: соединяем майонез (или сметану) с горчицей, чесноком и специями. Перемешиваем.
Замаринуем крылышки в маринаде и, затянув их пищевой пленкой, кладем в холодильник минимум на 1 час.
Сыр натереть на мелкой терке и соединить с крылышками. Хорошо перемешать.
Хорошо разогреть духовку. Положить крылышки в форму. Запекать их 25-30 минут при 200°C. Как только кожица станет золотистой, блюдо можно доставать из духовки.
Куриные крылышки барбекю в духовке
- Куриные крылышки – 800 г
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Соевый соус – 60 мл
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Чеснок (порошок) – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Базилик сушеный – 1 ч.л.
- Соль – по желанию
Крылышки хорошо промыть крылышки, отрезать конечности.
Далее следует приготовить маринад. Соединить томатную пасту с соевым соусом, базиликом, свежеприготовленным лимонным соком, сахаром и чесночным порошком.
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Все хорошо перемешать. Свежий чеснок лучше не добавлять, потому что он сильно горит в духовке и крылышки будут не очень симпатичные.
Полученным маринадом смазать крылышки, хорошо перемешать, массируя крылья. Оставить на 10-15 минут. Прогреть до 200°C духовку.
Выложить крылышки на противень, можно постелить пергамент, чтобы легче отмываются противень. Положить крылышки в духовку на 30-35 минут.
Последние 10 минут запекать под грилем или включать конвекцию, а за 5 минут при желании смазать вытопившимся жиром.
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