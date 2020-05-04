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Выходные в мае: когда украинцев снова ждет три дня отдыха подряд

09:45, 04 мая 2020
Праздники
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В мае 2020 года у украинцев будет 12 выходных дней / Фото УНИАН

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9 мая в Украине отмечается День победы. Поскольку этот праздник в 2020-м приходится на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11 число. Таким образом, мы будем снова отдыхать три дня подряд - с 9 по 11 мая.

Кроме того, 8 мая – День памяти и примирения – будет рабочим, но укороченным на один час.

Календарь выходных в мае 2020

  • 1 мая, пятница - День труда
  • 9 мая, суббота - День победы
  • 11 мая, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы
  • 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.
Выходные в мае 2020 / 24 канал

Ранее УНИАН рассказал, сколько и когда украинцы будут отдыхать в апреле 2020 года.

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Теги: #выходные#майские праздники