Выходные в июле: когда и сколько будем отдыхать

В этом месяце крупных праздников не будет, поэтому украинцам придется работать 23 дня.

В этом месяце 31 день, а праздников или дополнительных выходных не предвидится, поэтому украинцам придется работать все будние дни. Читайте такжеДень Конституции Украины: дата праздника и выходные дни Итак, в июле 2020: рабочие - 23 дня; выходные - 8 дней. Выходные: 4-5 июля; 11-12 июля; 18-19 июля; 25-26 июля. Праздники в июле 1 июля: День архитектуры Украины 2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины 5 июля: День Военно-морских Сил Украины 6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины 7 июля: День работника природно-заповедного дела 11 июля: Всемирный день народонаселения 12 июля: Всемирный день бортпроводника 12 июля: День рыбака 16 июля: День бухгалтера 18 июля: Международный день Нельсона Манделы 19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности 26 июля: День флота Украины 26 июля: День работников торговли 28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами 28 июля: День PR-специалиста 30 июля-3 августа: Курбан-байрам 31 июля: День системного администратора Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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