Непревзойденное варенье из крыжовника: рецепты сладкой заготовки на зиму

Такое варенье, кроме изысканного вкуса, еще и очень полезное.

Варенье из крыжовника – вкусное, оригинальное и очень яркое.

Готовят такую заготовку на зиму из недоспелых ягод. В варенье из крыжовника также по желанию добавляют другие сладости – яблоко, грушу, киви, апельсин или лимон.

Варенье из крыжовника пятиминутка

Крыжовник - 600 г

Сахар - 500 г

Вода - 100 мл

Крыжовник перебрать, удалить мусор и отщипнуть хвостики. Помыть подготовленные ягоды и положить на полотенце обсохнуть.

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Переложить крыжовник в эмалированную кастрюлю. Засыпать его половиной сахара, убрать в холодильник на 3-4 часа или даже на всю ночь, чтобы крыжовник пустил сок.

Достать кастрюлю из холодильника, влить в крыжовник воду. Положить ее на слабый огонь, довести содержимое до кипения. Всыпать оставшийся сахар, аккуратно деревянной лопаткой перемешать ягодную массу. Снимать с поверхности варенья образовавшуюся пену.

Варить его на минимальном огне 5 минут после закипания, после чего снять кастрюлю с плиты и дать содержимому полностью остыть.

Затем снова положить кастрюлю на плиту, довести до кипения, варить 5 минут, снять и дать остыть. Повторить то же самое в третий раз, а потом перелить горячее варенье в небольшие стерилизованные банки. Закрыть стерильными крышками и дать остыть в тепле. Хранить варенье следует в прохладном месте.

Королевское варенье из крыжовника с грецким орехом

Крыжовник - 0,5 кг

Грецкие орехи - 250-300 г

Сахар - 1 кг

Вода - 0,5 л

Бадьян - 1-2 г

Удалить у крыжовника плодоножки. Аккуратно удалить из них мякоть вместе с зернышками, чтобы ягоды не повредились. Каждую ягодку начинить орехом.

Из сахара и воды на медленном огне сварить сироп. Делать это следует, пока он не станет прозрачным, а сахар не растворится.

Горячим сиропом залить ягоды с орехами и положить настаиваться на ночь.

В миску с сиропом утром положить звездочку бадьяна. Варить варенье на медленном огне до закипения. Бадьян вынуть, разлить варенье по банкам и закрутить.

Варенье из крыжовника с апельсином

Крыжовник - 1 кг

Апельсины - 1 шт.

Сахар - 1 кг

Перебрать крыжовник, удалить хвостики и кончики ягод, промыть. Слить с них воду через дуршлаг. Очистить апельсин, разделить на дольки и убрать из них косточки.

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Крыжовник вместе с апельсином пропустить через мясорубку и засыпать сахаром. Варить смесь на медленном огне, слегка помешивая, минут 7 после закипания.

Снять варенье с огня и дать ему постоять 4 часа. Затем повторить процедуру с варкой в течение 10 минут. Готовое варенье разложить по банкам и закрутить их.

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