31 октября отмечается жуткий праздник - День Всех Святых.

История события берет свое начало еще в дохристианской эпохе, а традиция вырезать из тыквы страшную рожицу покрыта тайнами и легендами. Об одной из них мы рассказывали в статье Хэллоуин 2021.

Сегодня поделимся легким способом вырезания из тыквы и подскажем, как с первого раза сделать оригинальный светильник, который можно будет поставить на подоконник.

Как сделать тыкву на Хэллоуин - пошаговый мастер-класс

До праздника осталось около 10 дней, а это значит, что уже пора присматриваться к тыквам в магазинах и думать о том, как вы будете отмечать торжество. Даже если вы не собираетесь переодеваться в костюмы и делать макияж, соорудить своими руками главный атрибут праздника стоит, как минимум, потому что такое занятие увлекает детей и сближает всю семью.

Для того, чтобы вырезать из тыквы светильник Джека, вам нужны:

1 большая тыква;

нож;

маркер;

трафареты;

скотч;

деревянная шпажка;

спички или зажигалка;

свечи.

Шаг 1 - Вырезать крышку

Взять маркер, обвести вокруг плодоножки желаемую фигуру (круг, квадрат, звезду и тд), а затем острым ножом вырезать по контуру. Конечно, вы можете делать это на глаз, но лучше всё-таки воспользоваться маркером - так надежнее. После того, как вырезали крышку, достать ее из тыквы.

Шаг 2 - Очистить крышку и тыкву от семян

Достать семечки тыквы (ложкой или руками), затем внутри овоща сделать надсечки ножом и выскрести ложкой всю мякоть. С помощью ножа снимаем половину мякоти с крышки, отрезая ее частями.

Шаг 3 - Сделать рожицу на тыкве

Читайте такжеУжасно красивые: лучшие образы знаменитостей на ХэллоуинВзять трафарет, распечатанный на листе А4 (или другого формата, в зависимости от размеров тыквы), приложить его к тыкве и надежно приклеить скотчем по краям, на задевая рисунок.

Деревянной шпажкой сделать насечки по всему шаблону вокруг нужного рисунка. Обвести нужно глаза, нос, рот (если это рожица) или другие элементы, затем острым ножом вырезать их на тыкве.

Шаг 4 - Финальный этап

Взять нужное количество свечей, сложить в тыкву и зажечь. По желанию можно накрыть светильник крышкой или оставить без нее.

Подробнее о том, как делать светильник Джека из тыквы, вы можете посмотреть на видео.

Автор: Кристина Кащавцева