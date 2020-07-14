Наваристый суп с пельменями: как приготовить сытное блюдо
Суп с пельменями – сытное, наваристое и очень вкусное блюдо.
Тарелка такого супа вполне может быть полноценным обедом. Ведь, кроме овощей, в него добавляют пельмени.
Суп с пельменями
- Вода - 1,7 л
- Картофель - 3 шт.
- Готовые пельмени - 400 г
- Морковь - 0,5 шт.
- Репчатый лук - 0,5 шт.
- Растительное масло - 40 мл
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
- Лавровый лист - 1 шт.
- Укроп - по вкусу
Очищенный картофель нарезать кубиками и отварить до готовности в воде. Посолить воду во время варки картофеля.
Тем временем нарезать лук кубиками и натереть на мелкой терке морковь. Обжарить лук с морковью на растительном масле до легкой румяности.
В кастрюлю с готовой картошкой опустить пельмени. Когда они всплывут на поверхность супа, добавить обжаренные лук и морковь. Варить суп до готовности пельменей, примерно 7-10 минут на очень медленном огне.
Попробовать суп и при необходимости еще досолить. За пару минут до окончания варки пельменного супа добавьте в него молотый перец, лавровый лист и измельченный укроп.
Суп с пельменями в узбекском стиле
- Бульон говяжий - 2 л
- Пельмени с мясом (лучше говядина, баранина) - 450 г
- Лук репчатый - 300 г
- Сладкий перец - 300 г
- Морковь - 200 г
- Чеснок - 6 зубчиков
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Помидоры - 400 г
- Зира - 1 ч.л.
- Кориандр молотый - 1 ч.л.
- Паприка сладкая - 1 ч.л.
- Перец черный молотый - 0,5 ч.л.
- Лавровый лист - 2 шт
- Соль - 1 ст.л.
- Петрушка - 5 г
- Зеленый лук - 5 г
- Кинза - 5 г
- Перец чили свежий - 1 шт.
Разогреть сотейник с растительным маслом, добавить мелко нарезанный лук и обжаривать 4 минуты на слабом огне.
Добавить в сотейник нарезанный тонкими ломтиками чеснок и обжаривать еще 1 минуту на слабом огне.
Вбросить нарезанные кубиками морковь, сладкий перец и обжаривать 1 минуту на слабом огне. Затем добавить нарезанные помидоры и тушить 5 минут на слабом огне под крышкой.
Читайте такжеКак приготовить настоящий закарпатский банош – простые рецепты
Добавить лавровый лист, зиру, кориандр, сладкую паприку, черный перец, соль и два литра говяжьего бульона, довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне под крышкой.
Бросить в сотейник нарезанный кольцами острый перец чили и перец, перемешать и варить 7 минут на слабом огне.
Готовый суп с пельменями посыпать зеленым луком, петрушкой, кинзой и подавать к столу.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram