Наваристый суп с пельменями: как приготовить сытное блюдо

Такой суп – очень аппетитное блюдо с прекрасным ароматом.

Суп с пельменями – сытное, наваристое и очень вкусное блюдо.

Тарелка такого супа вполне может быть полноценным обедом. Ведь, кроме овощей, в него добавляют пельмени.

Суп с пельменями

Вода - 1,7 л

Картофель - 3 шт.

Готовые пельмени - 400 г

Морковь - 0,5 шт.

Репчатый лук - 0,5 шт.

Растительное масло - 40 мл

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

Укроп - по вкусу

Очищенный картофель нарезать кубиками и отварить до готовности в воде. Посолить воду во время варки картофеля.

Тем временем нарезать лук кубиками и натереть на мелкой терке морковь. Обжарить лук с морковью на растительном масле до легкой румяности.

В кастрюлю с готовой картошкой опустить пельмени. Когда они всплывут на поверхность супа, добавить обжаренные лук и морковь. Варить суп до готовности пельменей, примерно 7-10 минут на очень медленном огне.

Попробовать суп и при необходимости еще досолить. За пару минут до окончания варки пельменного супа добавьте в него молотый перец, лавровый лист и измельченный укроп.

Суп с пельменями в узбекском стиле

Бульон говяжий - 2 л

Пельмени с мясом (лучше говядина, баранина) - 450 г

Лук репчатый - 300 г

Сладкий перец - 300 г

Морковь - 200 г

Чеснок - 6 зубчиков

Растительное масло - 3 ст.л.

Помидоры - 400 г

Зира - 1 ч.л.

Кориандр молотый - 1 ч.л.

Паприка сладкая - 1 ч.л.

Перец черный молотый - 0,5 ч.л.

Лавровый лист - 2 шт

Соль - 1 ст.л.

Петрушка - 5 г

Зеленый лук - 5 г

Кинза - 5 г

Перец чили свежий - 1 шт.

Разогреть сотейник с растительным маслом, добавить мелко нарезанный лук и обжаривать 4 минуты на слабом огне.

Добавить в сотейник нарезанный тонкими ломтиками чеснок и обжаривать еще 1 минуту на слабом огне.

Вбросить нарезанные кубиками морковь, сладкий перец и обжаривать 1 минуту на слабом огне. Затем добавить нарезанные помидоры и тушить 5 минут на слабом огне под крышкой.

Читайте такжеКак приготовить настоящий закарпатский банош – простые рецепты

Добавить лавровый лист, зиру, кориандр, сладкую паприку, черный перец, соль и два литра говяжьего бульона, довести до кипения и варить 10 минут на слабом огне под крышкой.

Бросить в сотейник нарезанный кольцами острый перец чили и перец, перемешать и варить 7 минут на слабом огне.

Готовый суп с пельменями посыпать зеленым луком, петрушкой, кинзой и подавать к столу.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram