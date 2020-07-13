Оригинальные салаты с курицей: лучшие рецепты вкусного блюда
Салат с курятиной – не просто вкусное блюдо, а еще и довольно сытное.
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Рецептов приготовления таких салатов существует великое множество. Чаще всего предполагается использование отварного филе, хотя можно разнообразить привычное блюдо также, обжарив кусочки филе на сковороде или запекая в духовке.
Салат с мясом курицы в списке ингредиентов может содержать овощи, фрукты, грибы, хлеб, сухарики, различные заправки и соусы.
Салат с курятиной "Загадка"
- Филе куриное - 200 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Огурец маринованный - 2 шт.
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Мука (без горки) - 1 ст. л.
- Масло подсолнечное - 2 ст. л.
- Сметана - 5 ст. л.
- Горчица - 0,5 ч. л.
- Сок лимонный - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Укроп, петрушка - 0,5 пучка
Яйца, муку и щепотку соли взбить венчиком до однородности.
В хорошо разогретом масле поджарить яичный блин. Обжаривать с обеих сторон по 1-2 минуты. Остудить.
Большую луковицу нарезать тонкими полукольцами и обжарить до мягкости в подсолнечном масле.
Маринованный огурец нарезать соломкой. Отварное куриное филе разобрать на волокна. Яичный блин свернуть рулетом и нарезать тонкой соломкой.
Выложить все ингредиенты в большой салатник, добавить измельченную зелень.
Смешать сметану с горчицей и лимонным соком. Заправить этим соусом салат, перемешать, по необходимости посолить.
Теплый овощной салат с курятиной
- Филе куриное - 400 г
- Перец болгарский - 1 шт.
- Помидоры - 300 г
- Листья салата - 1 пучок
- Кунжут - 1 ст. л.
- Соус соевый - 50 мл
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Уксус бальзамический - 1 ст. л.
- Укроп свежий - 2-3 веточки
- Соль - 1/3 ч. л.
- Перец черный молотый - на кончике ножа
Нарезать куриное филе тонкими пластинками толщиной примерно 5-7 мм. Выложить его в миску. Добавить соль, черный перец и соевый соус, перемешать. Оставить куриное мясо мариноваться на 10-20 минут.
Затем обжарить замаринованное куриное филе на оливковом масле до румяности с одной стороны, примерно 5-7 минут. Перевернув, продолжать жарить еще 5 минут.
Сладкий перец нарезать небольшими кусочками произвольной формы. Обжарить его на масле, оставшемся после курицы, в течение 3 минут, постоянно помешивая.
Листья салата вымыть, обсушить, порвать руками на крупные кусочки и выложить на тарелку для подачи. Добавить нарезанные небольшими кусочками помидоры. Сверху выложить кусочки печеного перца. Поверх овощей разложите еще теплые кусочки куриного мяса.
Украсить салат зеленью укропа и полить бальзамическим уксусом, а также можно посыпать кунжутом.
Салат с курицей и грибами слоями
- Куриное филе - 300 г
- Яйца - 4 шт.
- Шампиньоны консервированные - 200 г
- Твердый сыр - 50 г
- Майонез - 150 г
Яйца и куриное мясо необходимо предварительно отварить.
Остывшее куриное мясо мелко нарезать и выложить первым слоем на дно салатницы. Смазать небольшим количеством майонеза.
Куриные яйца очистить от скорлупы, натереть на крупной терке и выложить следующим слоем поверх мяса. Так же смазать майонезом.
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Банку с консервированными шампиньонами открыть и слить жидкость. Нарезать их на мелкие кусочки. Затем выложить следующим слоем и немного смазать майонезом.
Верх салата посыпать сыром, натертым на средней терке. По желанию верх салата посыпать измельченной зеленью. Положить его в холодильник на час, чтобы немного остыл.
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