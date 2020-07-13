Оригинальные салаты с курицей: лучшие рецепты вкусного блюда

Такие салаты являются яркими и очень аппетитными, они прекрасно подойдут к праздничному столу.

Салат с курятиной – не просто вкусное блюдо, а еще и довольно сытное.

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Рецептов приготовления таких салатов существует великое множество. Чаще всего предполагается использование отварного филе, хотя можно разнообразить привычное блюдо также, обжарив кусочки филе на сковороде или запекая в духовке.

Салат с мясом курицы в списке ингредиентов может содержать овощи, фрукты, грибы, хлеб, сухарики, различные заправки и соусы.

Салат с курятиной "Загадка"

Филе куриное - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Огурец маринованный - 2 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Мука (без горки) - 1 ст. л.

Масло подсолнечное - 2 ст. л.

Сметана - 5 ст. л.

Горчица - 0,5 ч. л.

Сок лимонный - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Укроп, петрушка - 0,5 пучка

Яйца, муку и щепотку соли взбить венчиком до однородности.

В хорошо разогретом масле поджарить яичный блин. Обжаривать с обеих сторон по 1-2 минуты. Остудить.

Большую луковицу нарезать тонкими полукольцами и обжарить до мягкости в подсолнечном масле.

Маринованный огурец нарезать соломкой. Отварное куриное филе разобрать на волокна. Яичный блин свернуть рулетом и нарезать тонкой соломкой.

Выложить все ингредиенты в большой салатник, добавить измельченную зелень.

Смешать сметану с горчицей и лимонным соком. Заправить этим соусом салат, перемешать, по необходимости посолить.

Теплый овощной салат с курятиной

Филе куриное - 400 г

Перец болгарский - 1 шт.

Помидоры - 300 г

Листья салата - 1 пучок

Кунжут - 1 ст. л.

Соус соевый - 50 мл

Оливковое масло - 3 ст. л.

Уксус бальзамический - 1 ст. л.

Укроп свежий - 2-3 веточки

Соль - 1/3 ч. л.

Перец черный молотый - на кончике ножа

Нарезать куриное филе тонкими пластинками толщиной примерно 5-7 мм. Выложить его в миску. Добавить соль, черный перец и соевый соус, перемешать. Оставить куриное мясо мариноваться на 10-20 минут.

Затем обжарить замаринованное куриное филе на оливковом масле до румяности с одной стороны, примерно 5-7 минут. Перевернув, продолжать жарить еще 5 минут.

Сладкий перец нарезать небольшими кусочками произвольной формы. Обжарить его на масле, оставшемся после курицы, в течение 3 минут, постоянно помешивая.

Листья салата вымыть, обсушить, порвать руками на крупные кусочки и выложить на тарелку для подачи. Добавить нарезанные небольшими кусочками помидоры. Сверху выложить кусочки печеного перца. Поверх овощей разложите еще теплые кусочки куриного мяса.

Украсить салат зеленью укропа и полить бальзамическим уксусом, а также можно посыпать кунжутом.

Салат с курицей и грибами слоями

Куриное филе - 300 г

Яйца - 4 шт.

Шампиньоны консервированные - 200 г

Твердый сыр - 50 г

Майонез - 150 г

Яйца и куриное мясо необходимо предварительно отварить.

Остывшее куриное мясо мелко нарезать и выложить первым слоем на дно салатницы. Смазать небольшим количеством майонеза.

Куриные яйца очистить от скорлупы, натереть на крупной терке и выложить следующим слоем поверх мяса. Так же смазать майонезом.

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Банку с консервированными шампиньонами открыть и слить жидкость. Нарезать их на мелкие кусочки. Затем выложить следующим слоем и немного смазать майонезом.

Верх салата посыпать сыром, натертым на средней терке. По желанию верх салата посыпать измельченной зеленью. Положить его в холодильник на час, чтобы немного остыл.

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