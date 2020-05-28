Вкусно и полезно: рецепты салата из свеклы

Такой витаминный салат можно делать в любое время года.

Салат из свеклы очень полезен, а также красиво выглядит. С приготовлением такого блюда справится даже начинающий кулинар.

Этот овощной салат прекрасен еще и тем, что его можно приготовить в любое время года. Быстро, вкусно, просто и полезно – все это о салате из свеклы.

Салат со свеклой и черносливом

Свекла – 1-2 шт.

Чернослив – 300 г

Грецкие орехи – 200 г

Чеснок – 2 зубчика

Майонез – по вкусу

Чернослив помыть и замочить на 20-30 минут.

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Свеклу помыть и отварить до готовности. Точное время приготовления зависит от размера и сорта свеклы. Остудить и натереть на крупной терке.

Орехи очистить. Раздавить скалкой или мелко нарезать. Чеснок почистить и мелко нарезать.

Все ингредиенты перемешать. Заправить майонезом. Салат со свеклой и черносливом готов.

Салат из запеченной свеклы с курицей

Свекла (среднего размера) – 3 шт.

Вареное куриное филе – 400 г

Чеснок – 3 зубчика

Грецкие орехи – 50-80 г

Соль – по вкусу

Майонез – несколько столовых ложек

Завернуть неочищенную свеклу в фольгу и поместить в разогретую до 200°C духовку на 45-50 минут. Дать корнеплоду остыть, снять кожицу и нарезать небольшими кубиками. То же сделать с курицей. Измельчить чеснок.

Орехи мелко порубить, слегка обжарить на сухой сковороде, а затем вместе с солью и майонезом добавить в подготовленным ингредиентам и перемешать.

Салат из свеклы и соленых огурчиков

Свекла вареная – 400 г

Огурчики соленые – 150 г

Чеснок – 1 зубчик

Майонез – 1 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный перец молотый – по вкусу

Вареную свеклу почистить. Потереть свеклу на терке и выдавить чеснок.

Огурчики нарубить мелкими кубиками. Смешать свеклу с чесноком и огурчиками.

Заправить майонезом и сметаной, посолить и поперчить. Поскольку огурчики соленые, следует не переборщить с солью. Салат готов!

Витаминный салат "Щетка"

Капуста белокочанная – 200 г

Морковь – 150 г (1 шт. среднего размера)

Свекла – 200 г (1 шт. среднего размера)

Масло оливковое – 50 г

Сок лимона – 1 ч. л.

Для этого салата используются только свежие и сырые овощи. Он является идеальным выбором для разгрузочных дней.

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Капусту тонко нашинковать. Свеклу очистить от кожуры, вымыть и натереть на крупной терке.

В посуде соединить все овощи, перемешать. Добавить оливковое масло. Сбрызнуть лимонным соком, перемешать.

Витаминный салат готов! Подавать его следует свежеприготовленным.

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