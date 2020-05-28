Вкусно и полезно: рецепты салата из свеклы
Салат из свеклы очень полезен, а также красиво выглядит. С приготовлением такого блюда справится даже начинающий кулинар.
Этот овощной салат прекрасен еще и тем, что его можно приготовить в любое время года. Быстро, вкусно, просто и полезно – все это о салате из свеклы.
Салат со свеклой и черносливом
- Свекла – 1-2 шт.
- Чернослив – 300 г
- Грецкие орехи – 200 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Майонез – по вкусу
Чернослив помыть и замочить на 20-30 минут.
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Свеклу помыть и отварить до готовности. Точное время приготовления зависит от размера и сорта свеклы. Остудить и натереть на крупной терке.
Орехи очистить. Раздавить скалкой или мелко нарезать. Чеснок почистить и мелко нарезать.
Все ингредиенты перемешать. Заправить майонезом. Салат со свеклой и черносливом готов.
Салат из запеченной свеклы с курицей
- Свекла (среднего размера) – 3 шт.
- Вареное куриное филе – 400 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Грецкие орехи – 50-80 г
- Соль – по вкусу
- Майонез – несколько столовых ложек
Завернуть неочищенную свеклу в фольгу и поместить в разогретую до 200°C духовку на 45-50 минут. Дать корнеплоду остыть, снять кожицу и нарезать небольшими кубиками. То же сделать с курицей. Измельчить чеснок.
Орехи мелко порубить, слегка обжарить на сухой сковороде, а затем вместе с солью и майонезом добавить в подготовленным ингредиентам и перемешать.
Салат из свеклы и соленых огурчиков
- Свекла вареная – 400 г
- Огурчики соленые – 150 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез – 1 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
Черный перец молотый – по вкусу
Вареную свеклу почистить. Потереть свеклу на терке и выдавить чеснок.
Огурчики нарубить мелкими кубиками. Смешать свеклу с чесноком и огурчиками.
Заправить майонезом и сметаной, посолить и поперчить. Поскольку огурчики соленые, следует не переборщить с солью. Салат готов!
Витаминный салат "Щетка"
- Капуста белокочанная – 200 г
- Морковь – 150 г (1 шт. среднего размера)
- Свекла – 200 г (1 шт. среднего размера)
- Масло оливковое – 50 г
- Сок лимона – 1 ч. л.
Для этого салата используются только свежие и сырые овощи. Он является идеальным выбором для разгрузочных дней.
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Капусту тонко нашинковать. Свеклу очистить от кожуры, вымыть и натереть на крупной терке.
В посуде соединить все овощи, перемешать. Добавить оливковое масло. Сбрызнуть лимонным соком, перемешать.
Витаминный салат готов! Подавать его следует свежеприготовленным.
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