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Витаминный салат из пекинской капусты: рецепты вкусного блюда

15:09, 06 июля 2020
Праздники
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Вкусный салат из пекинской капусты - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Пекинская капуста – отличная составляющая для салатов, к тому же очень полезная. Она очень хорошо сочетается со всеми салатными ингредиентами и даже с фруктами за счет своего нейтрального вкуса.

Салат с пекинской капустой и лососем

  • Капуста пекинская - 0,5 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лосось (малосольный или соленый, подкопченный) - 200 г
  • Сок гранатовый свежевыжатый - 4 ст. л.
  • Масло растительное - 1 ст. л.
  • Перец черный - по вкусу
  • Кунжут - 1 ст. л.

Нашинковать капусту. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Рыбу порезать небольшими кусочками.

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Приготовления заправки. Смешать гранатовый сок и растительное масло, поперчить по вкусу. Делать заправку хорошо в маленькой баночке, чтобs закрыть крышкой и хорошо встряхнуть для однородности смеси.

Заправить салат и сразу подавать. При подаче можно посыпать кунжутом.

Салат из пекинской капусты и апельсинами

  • Пекинская капуста - 200 г
  • Апельсины - 1 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Огурцы - 1 шт.
  • Укроп - по вкусу
  • Майонез - 4 ст. л.

Нарезать пекинскую капусту. Огурец порезать кубиками. В просторной чаше соединить нарезанную пекинскую капусту и огурцы.

Апельсин разрезать пополам, а затем на кусочки. Отделить мякоть от кожуры и нарезать на небольшие кусочки. Добавить апельсин в салат.

Как приготовить салат из пекинской капусты / фото ua.depositphotos.com

Яйца отварить, порезать на кусочки. Укроп мелко нарезать. Добавить яйца и укроп в салат.

Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. Готовый салат немного охладить в холодильнике. Переложить в салатник и можно подавать к столу.

Салат пекинской капусты и тунцом

  • Пекинская капуста - 200 г
  • Помидоры черри - 150 г
  • Моцарелла - 80 г
  • Авокадо - 1 шт.
  • Лук-шалот - 0,5 шт.
  • Тунец консервированный - 100 г
  • Зелень - по вкусу

Пекинскую капусту нарезать тонкими полосками. Моцареллу порезать небольшими кубиками, а лук – тонкими полукольцами или кольцами. Отправить их к капусте.

Помидоры обсушить бумажными салфетками, половину из них разрезать пополам, остальные оставить целыми. Добавить томаты в салатницу.

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Авокадо измельчить до кубиков небольшого размера. Добавить их ко всем компонентам.

Консервированный тунец размять вилкой на кусочки и добавить в салат.

Зелень мелко нарубить и добавить в салатницу. Посолить и поперчить по вкусу.

Перед подачей салат хорошо перемешать. По необходимости досолить. Заправить его растительным или оливковым маслом (если тунец был в масле, то готовый салат не заправлять).

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