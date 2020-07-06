Витаминный салат из пекинской капусты: рецепты вкусного блюда
Пекинская капуста – отличная составляющая для салатов, к тому же очень полезная. Она очень хорошо сочетается со всеми салатными ингредиентами и даже с фруктами за счет своего нейтрального вкуса.
Салат с пекинской капустой и лососем
- Капуста пекинская - 0,5 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лосось (малосольный или соленый, подкопченный) - 200 г
- Сок гранатовый свежевыжатый - 4 ст. л.
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Перец черный - по вкусу
- Кунжут - 1 ст. л.
Нашинковать капусту. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Рыбу порезать небольшими кусочками.
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Приготовления заправки. Смешать гранатовый сок и растительное масло, поперчить по вкусу. Делать заправку хорошо в маленькой баночке, чтобs закрыть крышкой и хорошо встряхнуть для однородности смеси.
Заправить салат и сразу подавать. При подаче можно посыпать кунжутом.
Салат из пекинской капусты и апельсинами
- Пекинская капуста - 200 г
- Апельсины - 1 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Огурцы - 1 шт.
- Укроп - по вкусу
- Майонез - 4 ст. л.
Нарезать пекинскую капусту. Огурец порезать кубиками. В просторной чаше соединить нарезанную пекинскую капусту и огурцы.
Апельсин разрезать пополам, а затем на кусочки. Отделить мякоть от кожуры и нарезать на небольшие кусочки. Добавить апельсин в салат.
Яйца отварить, порезать на кусочки. Укроп мелко нарезать. Добавить яйца и укроп в салат.
Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. Готовый салат немного охладить в холодильнике. Переложить в салатник и можно подавать к столу.
Салат пекинской капусты и тунцом
- Пекинская капуста - 200 г
- Помидоры черри - 150 г
- Моцарелла - 80 г
- Авокадо - 1 шт.
- Лук-шалот - 0,5 шт.
- Тунец консервированный - 100 г
- Зелень - по вкусу
Пекинскую капусту нарезать тонкими полосками. Моцареллу порезать небольшими кубиками, а лук – тонкими полукольцами или кольцами. Отправить их к капусте.
Помидоры обсушить бумажными салфетками, половину из них разрезать пополам, остальные оставить целыми. Добавить томаты в салатницу.
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Авокадо измельчить до кубиков небольшого размера. Добавить их ко всем компонентам.
Консервированный тунец размять вилкой на кусочки и добавить в салат.
Зелень мелко нарубить и добавить в салатницу. Посолить и поперчить по вкусу.
Перед подачей салат хорошо перемешать. По необходимости досолить. Заправить его растительным или оливковым маслом (если тунец был в масле, то готовый салат не заправлять).
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