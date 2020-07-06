Витаминный салат из пекинской капусты: рецепты вкусного блюда

Салаты из пекинской капусты не просто вкусные, но и еще очень полезные.

Пекинская капуста – отличная составляющая для салатов, к тому же очень полезная. Она очень хорошо сочетается со всеми салатными ингредиентами и даже с фруктами за счет своего нейтрального вкуса.

Салат с пекинской капустой и лососем

Капуста пекинская - 0,5 шт.

Морковь - 1 шт.

Лосось (малосольный или соленый, подкопченный) - 200 г

Сок гранатовый свежевыжатый - 4 ст. л.

Масло растительное - 1 ст. л.

Перец черный - по вкусу

Кунжут - 1 ст. л.

Нашинковать капусту. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Рыбу порезать небольшими кусочками.

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Приготовления заправки. Смешать гранатовый сок и растительное масло, поперчить по вкусу. Делать заправку хорошо в маленькой баночке, чтобs закрыть крышкой и хорошо встряхнуть для однородности смеси.

Заправить салат и сразу подавать. При подаче можно посыпать кунжутом.

Салат из пекинской капусты и апельсинами

Пекинская капуста - 200 г

Апельсины - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Огурцы - 1 шт.

Укроп - по вкусу

Майонез - 4 ст. л.

Нарезать пекинскую капусту. Огурец порезать кубиками. В просторной чаше соединить нарезанную пекинскую капусту и огурцы.

Апельсин разрезать пополам, а затем на кусочки. Отделить мякоть от кожуры и нарезать на небольшие кусочки. Добавить апельсин в салат.

Яйца отварить, порезать на кусочки. Укроп мелко нарезать. Добавить яйца и укроп в салат.

Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. Готовый салат немного охладить в холодильнике. Переложить в салатник и можно подавать к столу.

Салат пекинской капусты и тунцом

Пекинская капуста - 200 г

Помидоры черри - 150 г

Моцарелла - 80 г

Авокадо - 1 шт.

Лук-шалот - 0,5 шт.

Тунец консервированный - 100 г

Зелень - по вкусу

Пекинскую капусту нарезать тонкими полосками. Моцареллу порезать небольшими кубиками, а лук – тонкими полукольцами или кольцами. Отправить их к капусте.

Помидоры обсушить бумажными салфетками, половину из них разрезать пополам, остальные оставить целыми. Добавить томаты в салатницу.

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Авокадо измельчить до кубиков небольшого размера. Добавить их ко всем компонентам.

Консервированный тунец размять вилкой на кусочки и добавить в салат.

Зелень мелко нарубить и добавить в салатницу. Посолить и поперчить по вкусу.

Перед подачей салат хорошо перемешать. По необходимости досолить. Заправить его растительным или оливковым маслом (если тунец был в масле, то готовый салат не заправлять).

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