С первым днем лета – яркие открытки и поздравительные стихи

Милые и жизнерадостные поздравительные строки и красочные рисунки по случаю начала лета.

Сегодня 1 июня – первый день лета, такого долгожданного теплого сезона. Лето щедрое своими плодами, разнообразием красок и цветов, по своей красоте этот период ничем не уступает весне.

УНИАН собрал лучшие поздравления с началом лета для родных, друзей и коллег в жизнерадостных стихах, прозаических строках и ярких открытках.

Поздравления с первым днем лета в стихах и прозе

***

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

***

Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.

Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.

Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!

***

Тебя я поздравлю, а с чем — угадаешь?

Ну, глянь в календарик, ты разве не знаешь?

Ведь первый день лета сегодня, ура!

Все взрослые празднуют и детвора.

Пусть жизнь твоя будет по-летнему жаркой,

Беспечно-каникульной, солнечно-яркой.

По-летнему долгими будут все дни,

И будут в судьбе лишь успехи одни!

***

Мы все безумно ждали лета

И вот, пришло оно, ура!

Земля вновь солнышком согрета,

Мир полон счастья и добра!

Хоть это лето слишком «юно»,

Оно недавно «родилось»,

Хочу, чтоб первый день июня

Вам жаркий летний зной принес!

Народ, гуляй и веселись,

Сидеть не вздумайте в тенечке,

Ведь лето — маленькая жизнь,

Цените летние денечки!

***

Первый день лета — это праздник души,

Синее море, цветов аромат!

Пение птиц в предрассветной тиши,

Очень красивый, волшебный закат.

Пусть это лето приносит успех,

Бодрость, удачу и радостный смех,

Радость движения, солнечный свет,

Южного ветра весёлый привет!

***

Море, солнце, лимонад,

Каждый человек так рад

Встретить лето за окном,

Что обнимет всех теплом!

Золотых лучей в судьбе,

Теплого дождя в душе,

Летней радуги на сердце,

И занять под солнцем место.

Нежного морского шума,

Пусть не будет туч угрюмых,

И пломбира под рукой,

Улыбаться всей душой!

***

Нам календарь провозглашает

Июня первое число!

Нырять, купаться разрешает,

Вот это радость — повезло!

Здесь не бывает слишком поздно,

Здесь каждый день таит секрет,

Вот только выглянули звезды,

И тут же брызгает рассвет!

И с летом пусть и скоротечным,

Свиданию каждый очень рад!

Оно пройдет, но память вечно

Хранит цветочный аромат.

***

С Первым днем лета! Желаю малинового настроения, разноцветных дождей, креативных идей, солнечных одежд и летнего безумия. Пусть азарт, драйв и веселье не покидает все лето! Пусть оно будет легким, приятным, ярким, чудесным, волшебным!

***

Мечта сбылась — пришел первый день лета! Желаю всем фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!

***

На старт, внимание, лето! Поздравляю с первым летним днём и от души желаю весёлых и сладких дней июня, сочных и ярких дней июля, мечтательных и увлекательных дней августа. Не запирай своё тело дома, не закрывай своё сердце от приключений. Пусть твоё лето будет фантастическим и незабываемым!

С первым днем лета – яркие открытки и картинки

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