С первым днем лета – яркие открытки и поздравительные стихи
Сегодня 1 июня – первый день лета, такого долгожданного теплого сезона. Лето щедрое своими плодами, разнообразием красок и цветов, по своей красоте этот период ничем не уступает весне.
УНИАН собрал лучшие поздравления с началом лета для родных, друзей и коллег в жизнерадостных стихах, прозаических строках и ярких открытках.
Поздравления с первым днем лета в стихах и прозе
***
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
***
Желаю напиться
Лимонада.
Желаю влюбиться
До отпада.
Желаю забыться
На теплом море.
Желаю забыть
Про беду и горе.
Веселых закатов,
Счастливых рассветов.
Тебя поздравляю я
С первым днем лета!
***
Тебя я поздравлю, а с чем — угадаешь?
Ну, глянь в календарик, ты разве не знаешь?
Ведь первый день лета сегодня, ура!
Все взрослые празднуют и детвора.
Пусть жизнь твоя будет по-летнему жаркой,
Беспечно-каникульной, солнечно-яркой.
По-летнему долгими будут все дни,
И будут в судьбе лишь успехи одни!
***
Мы все безумно ждали лета
И вот, пришло оно, ура!
Земля вновь солнышком согрета,
Мир полон счастья и добра!
Хоть это лето слишком «юно»,
Оно недавно «родилось»,
Хочу, чтоб первый день июня
Вам жаркий летний зной принес!
Народ, гуляй и веселись,
Сидеть не вздумайте в тенечке,
Ведь лето — маленькая жизнь,
Цените летние денечки!
***
Первый день лета — это праздник души,
Синее море, цветов аромат!
Пение птиц в предрассветной тиши,
Очень красивый, волшебный закат.
Пусть это лето приносит успех,
Бодрость, удачу и радостный смех,
Радость движения, солнечный свет,
Южного ветра весёлый привет!
***
Море, солнце, лимонад,
Каждый человек так рад
Встретить лето за окном,
Что обнимет всех теплом!
Золотых лучей в судьбе,
Теплого дождя в душе,
Летней радуги на сердце,
И занять под солнцем место.
Нежного морского шума,
Пусть не будет туч угрюмых,
И пломбира под рукой,
Улыбаться всей душой!
***
Нам календарь провозглашает
Июня первое число!
Нырять, купаться разрешает,
Вот это радость — повезло!
Здесь не бывает слишком поздно,
Здесь каждый день таит секрет,
Вот только выглянули звезды,
И тут же брызгает рассвет!
И с летом пусть и скоротечным,
Свиданию каждый очень рад!
Оно пройдет, но память вечно
Хранит цветочный аромат.
***
С Первым днем лета! Желаю малинового настроения, разноцветных дождей, креативных идей, солнечных одежд и летнего безумия. Пусть азарт, драйв и веселье не покидает все лето! Пусть оно будет легким, приятным, ярким, чудесным, волшебным!
***
Мечта сбылась — пришел первый день лета! Желаю всем фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!
***
На старт, внимание, лето! Поздравляю с первым летним днём и от души желаю весёлых и сладких дней июня, сочных и ярких дней июля, мечтательных и увлекательных дней августа. Не запирай своё тело дома, не закрывай своё сердце от приключений. Пусть твоё лето будет фантастическим и незабываемым!
С первым днем лета – яркие открытки и картинки
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram