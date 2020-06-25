С Днем моряка - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя (Day of the Seafarer). В эту дату чествуют моряков торгового флота, вносящих неоценимый вклад в мировую экономику.
День мореплавателя был утвержден в 2010 году на конференции в Милане. Ранее у представителей древней морской профессии не было своего праздника.
УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Днем моряка в стихах, картинках и открытках.
Поздравления с Днем моряка в стихах и прозе
Хоть ты в море, хоть на суше,
Счастлив будь, моряк, всегда!
Пусть работой ты загружен,
Отдыхай, хоть иногда!
В этот день тебе желаю
В море радости купаться,
Но в веселье утопая,
На плаву всегда держаться!
***
Сегодня морякам всех стран
Приснится ночью океан.
Соленая вода опять
Их будет в губы целовать.
Сегодня, в праздник моряка,
Пусть каждый будет пьян слегка.
И каждый выпьет пусть стакан
За свой любимый океан.
Желаю счастья семь морей,
Желаю океан страстей,
Желаю кубриков уют
И берегов, где очень ждут.
***
Пускай несет тебя вперед волна удачи,
Корабль жизни по волнам пускай скользит!
Решатся просто пусть все сложные задачи
В душе твоей пусть море не штормит!
Пускай здоровье будет крепче стали,
Пусть к счастью приведет тебя маяк!
Желаю, чтоб мечты все явью стали
И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!
***
Ты мореплаватель, герой,
Умеешь справиться с водой,
Сегодня праздник у тебя —
Шлёт поздравления семья!
Ты счастлив будь в морском просторе,
И пусть приносит радость море,
Мы шлем тебе большой привет,
Как жаль, что рядом тебя нет!
***
Сто чертей! Костыль вам в глотку,
Или в море полный штиль!
Пью за самых просоленных,
Маринованных почти!
Вам не страшен вал девятый,
И Цунами не впервой,
Поздравляю вас ребята,
Крепкой здравицей морской.
Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.
Поздравляю с Международным днём моряка и желаю, чтобы море твоей жизни бушевало радостью и оптимизмом, чтобы высокие волны веры и надежды возносили тебя к облакам великих успехов, доброй славы. Здоровья тебе и крепкой морской закалки!
Поздравляю с Международным днём моряка. Желаю бравых сил и постоянной улыбки на лице, доброй удачи и попутного ветра любви. Будь отважным и весёлым моряком, успешным и смелым мужчиной, счастливым и многогранным человеком, невозмутимым и славным капитаном своей жизни.
Поздравления с Днем моряка: картинки и открытки
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