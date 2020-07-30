С Днем дружбы: история праздника, лучшие поздравления в стихах и открытках
Международный день дружбы (International Day of Friendship), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.
Международный день дружбы в 2020 году отметит свой десятилетний юбилей.
Международный день дружбы: история праздника
Предпосылкой возникновения новой даты, Международного дня дружбы, стали Декларация и Программа действий в области культуры мира и международного десятилетия культуры мира и ненасилия, охватывающие период с 2001-го по 2010-й годы. Подводя итоги этой полномасштабной акции, ООН - на своей 65-й сессии в апреле 2011 года - предложила выбрать соответствующий день в календаре – 30 июля, и тогда же государствам и международным организациям сосредоточиться на проведении всякого рода мероприятий, направленных на развитие диалога и взаимопонимания между странами. Человечеству было предложено вспомнить о том, что все мы, вне зависимости от расы, пола, религии, - единая семья на нашей единственной планете.
Поздравления с Днем дружбы в стихах
Как хорошо иметь друзей,
Ведь с ними можно веселиться,
А если что-то, вдруг, не так —
Проблемой можно поделиться.
Друзья всегда тебя поймут,
Дадут совет, в беде помогут.
И даже просто помолчать,
Когда слова не к месту, смогут.
День дружбы празднует народ,
Весь мир друг друга поздравляет.
Пусть каждый дружбу бережет,
И о друзьях не забывает!
***
Дружба — это важно.
Дружба — это нужно.
Это знает каждый:
Жить без дружбы сложно!
С праздником, подруги!
С праздником, друзья!
Нам ведь друг без друга
Жить никак нельзя.
Дружбу берегите,
Ясно ведь без слов:
Она, как ни крутите,
Важнее, чем любовь...
***
Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
***
Для человека важен тот
Кто с ним разделит грусть и радость,
Кто не осудит и поймет,
Поддержит, если в жизни гадость.
Друг — тот, кто верен нам всегда,
Для человека дружба свята,
Другие чувства никогда
Настолько не воспеть крылато.
В день дружбы просто вспомним тех,
Кто в жизни помогал охотно.
Пусть им сопутствует успех,
И радостей придет бессчетно.
***
Поздравляю с Днём друзей,
С Днём прекрасной дружбы!
Пусть живётся веселей,
Ярче, добродушнее!
Повод смех пускай найдёт,
Расцветут улыбки,
Праздник счастье принесёт
И добра насыплет!
С Днем дружбы: картинки и открытки
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