Популярный порносайт Pornhub выпустил рождественскую коллекцию одежды под названием XXXmas.
Презентация состоялась в аккаунте порносайта в соцсети инстаграм.
Порнозвезды Аса Акира и Кира Нуар продемонстрировали вещи с оленями, снежинками, снеговиками и карамельными тростями. Также в коллекции есть необычные свитера с силуэтами обнаженных девушек в колпаках Санта-Клауса.
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Кроме свитеров, праздничная линейка включила в себя шапки, шарфы, елочные игрушки, кружки и мужские трусы-боксеры. Так как создавалась коллекция для фанатов порносервиса, то неудивительно, что каждый предмет украшен фирменным логотипом PornHub.
Праздничная коллекция XXXmas по цене от 7 до 75 долларов уже доступна на сайте товаров Pornhub.
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