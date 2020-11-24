Кроме свитеров, праздничная линейка от Pornhub включила в себя шапки, шарфы, елочные игрушки, кружки и мужские трусы-боксеры.

Популярный порносайт Pornhub выпустил рождественскую коллекцию одежды под названием XXXmas.

Презентация состоялась в аккаунте порносайта в соцсети инстаграм.

Порнозвезды Аса Акира и Кира Нуар продемонстрировали вещи с оленями, снежинками, снеговиками и карамельными тростями. Также в коллекции есть необычные свитера с силуэтами обнаженных девушек в колпаках Санта-Клауса.

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Кроме свитеров, праздничная линейка включила в себя шапки, шарфы, елочные игрушки, кружки и мужские трусы-боксеры. Так как создавалась коллекция для фанатов порносервиса, то неудивительно, что каждый предмет украшен фирменным логотипом PornHub.

Праздничная коллекция XXXmas по цене от 7 до 75 долларов уже доступна на сайте товаров Pornhub.

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Автор: УНИАН