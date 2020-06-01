Простые и вкусные салаты – как приготовить
Простейшие салаты готовятся очень быстро, а продукты нужны для них довольно обычные. Несмотря на это, результат удивит замечательным вкусом и эффектным внешним видом. Такой салат может украсить праздничный стол.
Салат "Минутка"
- Помидоры – 2-3 шт.
- Сыр плавленый – 1 шт. (90-100 г)
- Чеснок – 1 зубок (по вкусу)
- Сухарики – 50 г
- Майонез – 1,5 ст. л.
- Соль – 3 щепотки (по вкусу)
- Перец черный молотый – 2 щепотки (по вкусу)
- Листья салата – для подачи
- Зелень (петрушка) – для украшения
Прежде всего плавленый сырок следует поместить в морозильную камеру, чтобы он затвердел и потом было легче натереть его на терке.
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Помидоры вымыть и нарезать дольками или брусочками любого размера, на свой вкус.
Плавленый сырок натереть на мелкой терке в миску с помидорами.
Чеснок пропустить через пресс в миску с помидорами и сыром. Добавить майонез, соль (следует учитывать соленость сыра и майонеза), молотый черный перец. Аккуратно перемешать салат.
Перед подачей на стол добавить сухарики. Выложить блюдо на листья зеленого салата и украсить свежей зеленью.
Салат из копченой курицы
- Копченая курица – 400 г
- Огурцы – 300 г
- Салат – 150 г
- Имбирь – по вкусу
- Масло растительное -2 ст.л.
- Соевый соус – 4 ст.л
- Кунжутные семечки – 1 ст.л
Копченую курицу разобрать на волокна. Огурцы порезать тонкими кружочками.
Для заправки смешать соевый соус с растительным маслом без запаха. Добавить черный и белый кунжут и перемешать.
Собрать салат. В миску положить порванные руками листья салата, кружки огурца, копченую курицу, маринованный имбирь и полить заправкой. Перемешать и сразу подавать.
Салат "Летнее настроение"
- Листья зеленого салата – 1 большой пучок
- Свежий укроп – 1 пучок
- Репчатый белый лук – 0,5 головки
- Вареные яйца – 2 шт.
- Сметана 15% – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Уксус – 1 ст.л.
- Смесь молотых перцев (розового и черного) – по вкусу.
Тонко нарезать полукольцами репчатый лук и замариновать его. Для этого выложить лук в отдельную емкость и добавить в него сахар и смесь перцев, залить уксусом и оставить на 15 минут, чтобы исчезла горечь.
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В глубокое блюдо порвать руками листья салата. Укроп порубить ножом. Яйца нарезать крупными ломтиками, чтобы они ощущались в салате. К салатным листьям добавить укроп, яйца и маринованный лук.
Заправить салат сметаной и слегка перемешать, чтобы не разрушить структуру и форму продуктов.
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