Простые и вкусные салаты – как приготовить

Вкусные и витаминные салаты на любой вкус.

Простейшие салаты готовятся очень быстро, а продукты нужны для них довольно обычные. Несмотря на это, результат удивит замечательным вкусом и эффектным внешним видом. Такой салат может украсить праздничный стол.

Салат "Минутка"

Помидоры – 2-3 шт.

Сыр плавленый – 1 шт. (90-100 г)

Чеснок – 1 зубок (по вкусу)

Сухарики – 50 г

Майонез – 1,5 ст. л.

Соль – 3 щепотки (по вкусу)

Перец черный молотый – 2 щепотки (по вкусу)

Листья салата – для подачи

Зелень (петрушка) – для украшения

Прежде всего плавленый сырок следует поместить в морозильную камеру, чтобы он затвердел и потом было легче натереть его на терке.

Читайте такжеАроматное и нежное ризотто: как приготовить вкусное блюдо

Помидоры вымыть и нарезать дольками или брусочками любого размера, на свой вкус.

Плавленый сырок натереть на мелкой терке в миску с помидорами.

Чеснок пропустить через пресс в миску с помидорами и сыром. Добавить майонез, соль (следует учитывать соленость сыра и майонеза), молотый черный перец. Аккуратно перемешать салат.

Перед подачей на стол добавить сухарики. Выложить блюдо на листья зеленого салата и украсить свежей зеленью.

Салат из копченой курицы

Копченая курица – 400 г

Огурцы – 300 г

Салат – 150 г

Имбирь – по вкусу

Масло растительное -2 ст.л.

Соевый соус – 4 ст.л

Кунжутные семечки – 1 ст.л

Копченую курицу разобрать на волокна. Огурцы порезать тонкими кружочками.

Для заправки смешать соевый соус с растительным маслом без запаха. Добавить черный и белый кунжут и перемешать.

Собрать салат. В миску положить порванные руками листья салата, кружки огурца, копченую курицу, маринованный имбирь и полить заправкой. Перемешать и сразу подавать.

Салат "Летнее настроение"

Листья зеленого салата – 1 большой пучок

Свежий укроп – 1 пучок

Репчатый белый лук – 0,5 головки

Вареные яйца – 2 шт.

Сметана 15% – 2 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Смесь молотых перцев (розового и черного) – по вкусу.

Тонко нарезать полукольцами репчатый лук и замариновать его. Для этого выложить лук в отдельную емкость и добавить в него сахар и смесь перцев, залить уксусом и оставить на 15 минут, чтобы исчезла горечь.

Читайте такжеВкусно и полезно: рецепты салата из свеклы

В глубокое блюдо порвать руками листья салата. Укроп порубить ножом. Яйца нарезать крупными ломтиками, чтобы они ощущались в салате. К салатным листьям добавить укроп, яйца и маринованный лук.

Заправить салат сметаной и слегка перемешать, чтобы не разрушить структуру и форму продуктов.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram