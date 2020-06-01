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Простые и вкусные салаты – как приготовить

15:20, 01 июня 2020
Праздники
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Рецепты простых салатов / фото ua.depositphotos.com

Простейшие салаты готовятся очень быстро, а продукты нужны для них довольно обычные. Несмотря на это, результат удивит замечательным вкусом и эффектным внешним видом. Такой салат может украсить праздничный стол.

Салат "Минутка"

  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Сыр плавленый – 1 шт. (90-100 г)
  • Чеснок – 1 зубок (по вкусу)
  • Сухарики – 50 г
  • Майонез – 1,5 ст. л.
  • Соль – 3 щепотки (по вкусу)
  • Перец черный молотый – 2 щепотки (по вкусу)
  • Листья салата – для подачи
  • Зелень (петрушка) – для украшения

Прежде всего плавленый сырок следует поместить в морозильную камеру, чтобы он затвердел и потом было легче натереть его на терке.

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Помидоры вымыть и нарезать дольками или брусочками любого размера, на свой вкус.

Плавленый сырок натереть на мелкой терке в миску с помидорами.

Чеснок пропустить через пресс в миску с помидорами и сыром. Добавить майонез, соль (следует учитывать соленость сыра и майонеза), молотый черный перец. Аккуратно перемешать салат.

Перед подачей на стол добавить сухарики. Выложить блюдо на листья зеленого салата и украсить свежей зеленью.

Салат из копченой курицы

  • Копченая курица – 400 г
  • Огурцы – 300 г
  • Салат – 150 г
  • Имбирь – по вкусу
  • Масло растительное -2 ст.л.
  • Соевый соус – 4 ст.л
  • Кунжутные семечки – 1 ст.л

Копченую курицу разобрать на волокна. Огурцы порезать тонкими кружочками.

Для заправки смешать соевый соус с растительным маслом без запаха. Добавить черный и белый кунжут и перемешать.

Как приготовить простой салат / фото ua.depositphotos.com

Собрать салат. В миску положить порванные руками листья салата, кружки огурца, копченую курицу, маринованный имбирь и полить заправкой. Перемешать и сразу подавать.

Салат "Летнее настроение"

  • Листья зеленого салата – 1 большой пучок
  • Свежий укроп – 1 пучок
  • Репчатый белый лук – 0,5 головки
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Сметана 15% – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Смесь молотых перцев (розового и черного) – по вкусу.

Тонко нарезать полукольцами репчатый лук и замариновать его. Для этого выложить лук в отдельную емкость и добавить в него сахар и смесь перцев, залить уксусом и оставить на 15 минут, чтобы исчезла горечь.

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В глубокое блюдо порвать руками листья салата. Укроп порубить ножом. Яйца нарезать крупными ломтиками, чтобы они ощущались в салате. К салатным листьям добавить укроп, яйца и маринованный лук.

Заправить салат сметаной и слегка перемешать, чтобы не разрушить структуру и форму продуктов.

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