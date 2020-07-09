Церковные праздники в июле 2020: православный календарь на месяц

Во второй летний месяц отмечают несколько крупных праздников. К тому же в этом месяце продолжается Петров пост.

Июль 2020 года ознаменован множеством праздников в православии, но значимыми и особо почитаемыми верующими остаются лишь несколько.

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Так, во второй летний месяц православные верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи и День святых апостолов Петра и Павла.

К тому же в июле продолжается Петров пост, который начался 15 июня и закончится 11 июля. Этот пост считается не строгим – в некоторые дни разрешается употреблять рыбу и вино. В то же время, как и в любой другой пост, под запретом остаются мясные блюда, молочные продукты и яйца.

Подробный церковный календарь на июль 2020 года с описанием всех праздников подскажет немало других важных праздников и религиозных событий, которые нельзя пропустить.

Православные праздники в июле 2020: календарь

1 июля - мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; преподобного Леонтия, канонарха Печерского

- мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; преподобного Леонтия, канонарха Печерского 2 июля - апостола Иуды Иаковлева, брата Господня; Святителя Иова, патриарха Московского и всея России; святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского; преподобного Паисия Великого

- апостола Иуды Иаковлева, брата Господня; Святителя Иова, патриарха Московского и всея России; святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского; преподобного Паисия Великого 3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского; благоверного князя Глеба Владимирского; перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского

- священномученика Мефодия, епископа Патарского; благоверного князя Глеба Владимирского; перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского 4 июля - мученика Юлиана Тарсийского; обретение мощей преподобного Максима Грека; священномученика Терентия, епископа Иконийского

- мученика Юлиана Тарсийского; обретение мощей преподобного Максима Грека; священномученика Терентия, епископа Иконийского 5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского

- священномученика Евсевия, епископа Самосатского 6 июля - Собор Владимирских святых; Владимирской иконы Божией Матери; мученицы Агриппины Римляныни; праведного отрока Артемия Веркольского; второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского

- Собор Владимирских святых; Владимирской иконы Божией Матери; мученицы Агриппины Римляныни; праведного отрока Артемия Веркольского; второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского 7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи); преподобного Антония Димского; праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских

8 июля - благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Ефросинии); Муромских чудотворцев

- благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Ефросинии); Муромских чудотворцев 9 июля - Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского; обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца

- Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского; обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца 10 июля - преподобного Самсона Странноприимца; обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

- преподобного Самсона Странноприимца; обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского 11 июля - Икона Божией Матери "Троеручица"; перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобных Сергия и Германа, Валаамських чудотворцев; преподобного Ксенофонта Робейского, игумена

- Икона Божией Матери "Троеручица"; перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобных Сергия и Германа, Валаамських чудотворцев; преподобного Ксенофонта Робейского, игумена 12 июля - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

- 13 июля - Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова, сына Иакова, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, или Фаддея, Симона Зилота и Матфея; прославление святителя Софрония, епископа Иркутского

- Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова, сына Иакова, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, или Фаддея, Симона Зилота и Матфея; прославление святителя Софрония, епископа Иркутского 14 июля - бессребреников мучеников Косьмы и Дамиана, в Риме пострадавших

- бессребреников мучеников Косьмы и Дамиана, в Риме пострадавших 15 июля - положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси

- положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси 16 июля - перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца; мученика Иакинфа Римского; благоверных князей Василия и Константина Ярославских; святителя Василия, епископа Рязанского; преподобного Анатолия Печерских; преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских; блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского; преподобного Никодима Кожеезерского

- перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца; мученика Иакинфа Римского; благоверных князей Василия и Константина Ярославских; святителя Василия, епископа Рязанского; преподобного Анатолия Печерских; преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских; блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского; преподобного Никодима Кожеезерского 17 июля - Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии; преподобного Андрея Рублева, иконописца; благоверного князя Андрея Боголюбского; святителя Андрея Критского, архиепископа; преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца; обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца

- Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии; преподобного Андрея Рублева, иконописца; благоверного князя Андрея Боголюбского; святителя Андрея Критского, архиепископа; преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца; обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца 18 июля - Преподобного Афанасия, игумена Афонского; обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца; преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)

- Преподобного Афанасия, игумена Афонского; обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца; преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой) 19 июля - Собор Радонежских святых; преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского

- Собор Радонежских святых; преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского 20 июля - преподобной Ефросинии (в монахини Евдокии), великой княгини Московской; преподобного Фомы Малеина; преподобного Акакия Синайского; мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийськой

- преподобной Ефросинии (в монахини Евдокии), великой княгини Московской; преподобного Фомы Малеина; преподобного Акакия Синайского; мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийськой 21 июля - появление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани; мученика Прокопия; праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

- появление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани; мученика Прокопия; праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца 22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменійського; святителя Феодора, епископа Едеского; священномученика Кирилла, епископа Гортинского

23 июля - положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве; мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Іаникита (Аникити), Сисин, Мнеи, Вирилада и иных; преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов; преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах

- положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве; мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Іаникита (Аникити), Сисин, Мнеи, Вирилада и иных; преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов; преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах 24 июля - равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены; воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной

- равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены; воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной 25 июля - Иконы Божией Матери "Троеручица"; мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Кузнецовой, игумена; преподобного Арсения Новгородского; мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве; преподобномученика Симона Воломського, игумена

- Иконы Божией Матери "Троеручица"; мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Кузнецовой, игумена; преподобного Арсения Новгородского; мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве; преподобномученика Симона Воломського, игумена 26 июля - Собор Архангела Гавриила; преподобного Стефана Савваита

- Собор Архангела Гавриила; преподобного Стефана Савваита 27 июля - апостола от 70-ти Акилы; преподобного Стефана Махрищского; преподобного Никодима Святогорца

- апостола от 70-ти Акилы; преподобного Стефана Махрищского; преподобного Никодима Святогорца 28 июля - равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия); мученика Кирика и мученицы Иулитты

- равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия); мученика Кирика и мученицы Иулитты 29 июля - священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его

- священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его 30 июля - великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской; преподобного Иринарха Соловецкого, игумена; преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха

- великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской; преподобного Иринарха Соловецкого, игумена; преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха 31 июля - мученика Емилиана Доростольского; мученика Иакинфа Амастридского; преподобного Иоанна Многострадального, Печерского; преподобных Памвы, затворника Печерского и Памва (Памво) отшельника, Нитрийского

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