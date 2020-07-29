Религиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц

В завершающий летний месяц отмечаться три Спаса, Преображение Господне и Успение Богородицы.

Завершающий месяц лета богат на церковные праздники. Так, в августе 2020 года традиционно православные христиане будут праздновать три Спаса – медовый, яблочный и хлебный (ореховый). Также в этом месяце будут отмечаться так и большие праздники, как Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

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На август традиционно приходится двухнедельный Успенский пост. Он считается строгим: под запретом мясо, молочные продукты и яйца, а рыбу можно есть только в праздник Преображения Господня.

Подробный православный церковный календарь на август 2020 года с описанием всех праздников подскажет немало других важных праздников и религиозных событий, которые нельзя пропустить.

Православные праздники в августе 2020: календарь

1 августа - обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; преподобной Макрины Каппадокийской; благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского; преподобного Паисия Печерского; блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (в Святом Крещении Евфросинии), Сербских; преподобного Дия Константинопольского; иконы Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская

- обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; преподобной Макрины Каппадокийской; благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского; преподобного Паисия Печерского; блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (в Святом Крещении Евфросинии), Сербских; преподобного Дия Константинопольского; иконы Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская 2 августа - пророка Илии; преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена; обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

- пророка Илии; преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена; обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена 3 августа - преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, его сподвижника; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских

- преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, его сподвижника; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских 4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; преподобного Корнилия Переяславского; перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского

- мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; преподобного Корнилия Переяславского; перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского 5 августа - Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников

- Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников 6 августа - мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида); мученицы Кристины Тирских; преподобного Поликарпа Печерского архимандрита

7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жен Олимпиады, дияконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской; преподобного Макария Желтоводского, Унженского

- Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жен Олимпиады, дияконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской; преподобного Макария Желтоводского, Унженского 8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийского; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской

- священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийского; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской 9 августа - великомученика и целителя Пантелеймона; преподобного Германа Аляскинского; блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского

- великомученика и целителя Пантелеймона; преподобного Германа Аляскинского; блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского 10 августа - Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" (Проводница); апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов

- Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" (Проводница); апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов 11 августа - преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов; мученика Каллиника Киликийского; преподобных Константина и Космы Косинських, старорусских; мученицы Серафимы девы

- преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов; мученика Каллиника Киликийского; преподобных Константина и Космы Косинських, старорусских; мученицы Серафимы девы 12 августа - апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина; обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

- апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина; обретение мощей преподобного Германа Соловецкого 13 августа - предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня; праведного Евдокима Каппадокиянина; священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

- предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня; праведного Евдокима Каппадокиянина; священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских 14 августа - начало Успенского поста; Медовый Спас; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Єлеазара

- начало Успенского поста; Медовый Спас; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Єлеазара 15 августа - перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива; блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

- перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива; блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца 16 августа - преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

- преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста 17 августа - семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

- семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина 18 августа - предпразднство Преображения Господня; мученика Антиохийского Евсигния

- предпразднство Преображения Господня; мученика Антиохийского Евсигния 19 августа - Преображение Господне, Яблочный Спас

- 20 августа - попразднство Преображения Господня; обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского; преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского; преподобных Пимена Многоболезненного, и Пимена Печерского, игумена, постника Печерского

21 августа - перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких; святителя Емилиана, епископа Кизического

- перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких; святителя Емилиана, епископа Кизического 22 августа - Собор Соловецких святых; апостола Матфея

- Собор Соловецких святых; апостола Матфея 23 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских; блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского

- священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских; блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского 24 августа - священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

- священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского 25 августа - преподобномучеников Белогорских; мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними

- преподобномучеников Белогорских; мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними 26 августа - Отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника; Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского; обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

- Отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника; Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского; обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца 27 августа - предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

- предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

- 29 августа - попразднство Успения Пресвятой Богородицы; Хлебный Спас; перенос с Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа; мученика Диомида врача

- попразднство Успения Пресвятой Богородицы; Хлебный Спас; перенос с Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа; мученика Диомида врача 30 августа - священномученика Мирона Кизического, пресвитера; преподобного Алипия, иконописца Печерского

- священномученика Мирона Кизического, пресвитера; преподобного Алипия, иконописца Печерского 31 августа - преподобного Иоанна Рыльского; мучеников Флора и Лавра

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