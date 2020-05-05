Что подарить на День матери: интересные и оригинальные идеи

Креативные и более традиционные варианты подарка для родного человека в ее праздник.

Уже совсем скоро будет отмечать свой день одна-единственная, самая родная и самый близкий человек, давший жизнь своему ребенку – мама. День матери традиционно празднуется во второе воскресенье мая. В 2020 году он пришелся на 10 мая.

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Этот международный праздник введен в честь всех матерей: как родивших детей, так и тех, кто только собирается стать мамой. Он является прекрасным поводом поздравить дорогих мам, сказать им теплые слова и напомнить, как все мы ценим их любовь и заботу.

УНИАН подобрал несколько вариантов подарков для матерей в их праздник. Ведь даже небольшой подарок, преподнесенный в этот день, порадует женское сердце и обязательно поднимет настроение дорогому человеку.

Цветы (и не только) для мамочки

Цветы – это уже повод для радости. Если у мамы есть любимые цветы, то, конечно, купить, следует именно их. Ценительницам комнатных растений можно подарить какой-то новый экземпляр в вазоне.

Более креативным вариантом такого подарка может стать букет из шоколадных или леденцовых конфет. Или же можно вручить в праздник красиво оформленную корзину с фруктами.

Подарок сделанный своими руками

Лучшим подарком для любимой мамы будет что-то сделанное собственноручно. И эта замечательная идея подойдет не только для детей, но и для взрослых.

Так, можно сшить прихватки для кухни, украсить ракушками или кофейными зернами рамочку для фотографий, ярко оформить фотоальбом, сделать красивую ароматизированную свечу или сварить душистое мыло. Юные художники и художницы могут нарисовать для мамы красивую картину, а более опытные – вышить нитками, лентами или бисером.

"Вкусным" сюрпризом для матери станет торт или любая другая выпечка, приготовленная своими руками. Тем, кто не умеет печь, можно поискать рецепты желейных тортов без выпекания.

Элегантные подарки

Приятным подарком для матери будет шейный шелковый платок, шарф или палантин (пригодится для прохладных дней). Такой элемент гардероба станет прекрасным дополнением элегантного образа мамы.

Косметика и парфюмерия в подарок

Каждая женщина любит ухаживать за собой. Поэтому не лишним будет крем для лица или рук, средство для ухода за волосами или набор для ванны или душа. Подчеркнуть красоту и особенность мамы может идеальный аромат, который будет окутывать ее роскошным шлейфом.

Декор для дома

Хорошим подарком станет какая-нибудь полезная вещь, которой не хватает маме для комфорта в доме: светильник, статуэтки, картина, текстиль или небольшое зеркало.

Украшения и аксессуары

Кто не любит красивых украшений? Подобранные в соответствии со вкусом мамы серьги, кольца или подвески – будут невероятным подарком.

Гаджеты

Хорошим приобретением для матери будут, например, телефон, планшет или ноутбук. Бюджетным такой вариант сложно назвать, но приятно будет порадовать родного человека.

Полезные подарки

Возможно, мама уже давно стремится приобрести какую-то вещь для кухни или, например, новый фен с множеством функций, но занятость не позволяет ей этого сделать. Так почему бы не сделать ей приятное и подарить такую банальную, но необходимую вещь.

Подарок для души и тела

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Сертификат на сеанс массажа или косметическую процедуру, приглашение на интересную выставку или увлекательный мастер-класс, поездка на однодневную экскурсию или билет в кино или в театр будут хорошим подарком, который позволит маме отвлечься от повседневных забот.

Яркая фотосессия

Серия волшебных фотографий в украшенных цветами парках или в тематических комнатах, которые есть в каждой фотостудии, сохранит память о событии. Это может быть как индивидуальная съемка, так и всей семьей. Множество искренних ярких эмоций и красивые снимки обеспечены!

Ранее УНИАН рассказывал о традициях одного из главных семейных праздников, посвященного самой родной женщине в жизни каждого человека – День матери.