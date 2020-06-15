Петров пост 2020: питание по дням, что можно и запрещено есть

Введенный в честь апостолов Петра и Павла пост считается не строгим. В определенные дни разрешается полакомиться рыбой и выпить немножко вина.

Сегодня, 15 июня, у христиан начался Петров пост, который готовит христиан ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Отсюда и другие названия этого поста – Петропавловский или Апостольский пост.

Петров пост – один из четырех многодневных постов церковного года и первый летний многодневный. В народе он еще носит название Петровка.

Сколько продлится Апостольский пост

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Продолжительность Петропавловского поста зависит от праздника Троицы, которая, в свою очередь, привязана к празднику Пасхи. Дата его начала каждый год может отличаться, а вот заканчивается Апостольский пост всегда в один и тот же день – 11 июля, накануне праздника Петра и Павла.

Таким образом, в 2020 году пост продлится 27 дней. В целом же Петропавловский пост в разные годы может длиться от одной до шести недель.

Что можно и запрещено есть в Петропавловский пост

Петропавловский пост – не строгий. В то же время, как и в любой пост, главным запретом в течение него является употребление мяса, молочных продуктов и яиц, а также, соответственно, блюд из них. На время поста также стоит отказаться от распития алкогольных напитков и других вредных привычек.

Основу постного стола должна составлять зелень и блюда из нее, крупы, ягоды и грибы. Поскольку пост не строгий, в определенные дни допускаются определенное послабление, в частности, употребление рыбы, а также разрешается выпить немного вина.

Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается лакомиться рыбой.

В среду и пятницу нужно соблюдать строгий пост – сухоядение. В эти дни разрешается есть, в частности, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

Петров пост: календарь питания по дням

15 июня (понедельник) – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

16 июня (вторник) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

17 июня (среда) – сухоядение, то есть потребление невареної пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

18 июня (четверг) рыба – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

19 июня (пятница) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

20 июня (суббота) рыба – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

21 июня (воскресенье) рыба – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

22 июня (понедельник) – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

23 июня (вторник) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

24 июня (среда) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

25 июня (четверг) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

26 июня (пятница) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

27 июня (суббота) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

28 июня (воскресенье) – разрешены блюда из рыбы и морепродуктов

29 июня (понедельник) – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

30 июня (вторник) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

1 июля (среда) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

2 июля (четверг) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

3 июля (пятница) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

4 июля (суббота) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

5 июля (воскресенье) – разрешены блюда из рыбы и морепродуктов

6 июля (понедельник) – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

7 июля (вторник) Рождество Иоанна Предтечи – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

8 июля (среда) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

9 июля (четверг) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов

10 июля (пятница) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

11 июля (суббота) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов.

Правила и запреты Петропавловского поста

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Апостольский пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями. Поэтому, кроме ограничений в питании, на протяжении поста следует также соблюдать ряд других рекомендаций, направленных на очищение тела и души человека.

Во время Петрова поста необходимо ограничить посещение развлекательных мероприятий и шумных застолий. Нельзя ругаться матом, ссориться, завидовать и осуждать. Также следует ограничить просмотр телевизора, пользование интернетом и соцсетями.

По церковным канонам, в пост не приветствуется свадьба. Запрещается также гадать, производить магические ритуалы и обряды.

Кроме того, супругам рекомендуется воздержаться от интимных отношений и зачатия ребенка. Допускается выполнение супружеского долга по обоюдному согласию.

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