Петров пост 2020: питание по дням, что можно и запрещено есть
Сегодня, 15 июня, у христиан начался Петров пост, который готовит христиан ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Отсюда и другие названия этого поста – Петропавловский или Апостольский пост.
Петров пост – один из четырех многодневных постов церковного года и первый летний многодневный. В народе он еще носит название Петровка.
Сколько продлится Апостольский пост
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Продолжительность Петропавловского поста зависит от праздника Троицы, которая, в свою очередь, привязана к празднику Пасхи. Дата его начала каждый год может отличаться, а вот заканчивается Апостольский пост всегда в один и тот же день – 11 июля, накануне праздника Петра и Павла.
Таким образом, в 2020 году пост продлится 27 дней. В целом же Петропавловский пост в разные годы может длиться от одной до шести недель.
Что можно и запрещено есть в Петропавловский пост
Петропавловский пост – не строгий. В то же время, как и в любой пост, главным запретом в течение него является употребление мяса, молочных продуктов и яиц, а также, соответственно, блюд из них. На время поста также стоит отказаться от распития алкогольных напитков и других вредных привычек.
Основу постного стола должна составлять зелень и блюда из нее, крупы, ягоды и грибы. Поскольку пост не строгий, в определенные дни допускаются определенное послабление, в частности, употребление рыбы, а также разрешается выпить немного вина.
Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла.
По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается лакомиться рыбой.
В среду и пятницу нужно соблюдать строгий пост – сухоядение. В эти дни разрешается есть, в частности, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.
Петров пост: календарь питания по дням
- 15 июня (понедельник) – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 16 июня (вторник) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 17 июня (среда) – сухоядение, то есть потребление невареної пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 18 июня (четверг) рыба – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 19 июня (пятница) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 20 июня (суббота) рыба – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 21 июня (воскресенье) рыба – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 22 июня (понедельник) – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 23 июня (вторник) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 24 июня (среда) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 25 июня (четверг) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 26 июня (пятница) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 27 июня (суббота) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 28 июня (воскресенье) – разрешены блюда из рыбы и морепродуктов
- 29 июня (понедельник) – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 30 июня (вторник) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 1 июля (среда) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 2 июля (четверг) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 3 июля (пятница) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 4 июля (суббота) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 5 июля (воскресенье) – разрешены блюда из рыбы и морепродуктов
- 6 июля (понедельник) – горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)
- 7 июля (вторник) Рождество Иоанна Предтечи – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 8 июля (среда) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 9 июля (четверг) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов
- 10 июля (пятница) – сухоядение, то есть потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 11 июля (суббота) – разрешаются блюда из рыбы и морепродуктов.
Правила и запреты Петропавловского поста
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Апостольский пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями. Поэтому, кроме ограничений в питании, на протяжении поста следует также соблюдать ряд других рекомендаций, направленных на очищение тела и души человека.
Во время Петрова поста необходимо ограничить посещение развлекательных мероприятий и шумных застолий. Нельзя ругаться матом, ссориться, завидовать и осуждать. Также следует ограничить просмотр телевизора, пользование интернетом и соцсетями.
По церковным канонам, в пост не приветствуется свадьба. Запрещается также гадать, производить магические ритуалы и обряды.
Кроме того, супругам рекомендуется воздержаться от интимных отношений и зачатия ребенка. Допускается выполнение супружеского долга по обоюдному согласию.
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