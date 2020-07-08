Нежное домашнее печенье: как приготовить лакомство к чаю

Вкусное печенье можно приготовить с использованием минимума продуктов.

Что может быть лучшим для повседневного чаепития или кофе, чем вкусное печенье? Это самый распространенный и самый любимый вид домашней выпечки, а рецепты его приготовления очень просты и разнообразны.

Песочное печенье "Напeрсток"

Мука - 300 г

Масло сливочное - 250 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар коричневый - 0,5 ст. (можно взять обычный белый + 2 ст.л. меда)

Орехи грецкие (очищенные) - 1,5 т.

Джем (любой)

Масло сливочное размягченное взбить с сахаром. Отделить белки от желтков. Добавить желтки и муку к сбитому с сахаром маслу. Хорошо вымешать тесто. Оно должно быть мягким как пластилин. Накатать из него шариков.

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Орехи перемолоть в блендере. Белки слегка взбить вилкой.

Обмакнуть шарики в белок. Затем обвалять в орехах. Большим пальцем вдавить серединку и выложить на застеленный пекарской бумагой противень.

Выпекать при 170°С. Через пять минут еще раз пальцем вдавить серединку и выпекать еще 15-20 минут, печенье приобретет золотистый цвет.

Охладить немного печенье и ложечкой выложить внутрь джем. Можно еще раз поставить их на 5 минут в духовку, чтобы прихватился джем.

Печенье "Яблочко "

Мука - 1 ст.

Яблоко - 1 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло сливочное - 50 г

Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

Ванильный сахар - по желанию

Корица - 0,5 ч. л.

Соль - 1 щепотка

Духовку нагреть до 180°С. Тем временем взбить размягченное сливочное масло с сахаром, добавить яйцо, взбить до пышной массы. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, корицей и ванилью.

Яблоко очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками и добавить к мучной массе.

Противень смазать растительным маслом и ложечкой выложить тесто. Отправить в духовку на 10-15 минут. Печенье должно схватиться, но само при этом остаться мягким.

Печенье "Минутка"

Маргарин - 200 г

Сыр плавленый - 2 упаковки по 100 г

Мука - 1 ст.

Сахар - по вкусу

Натереть на мелкой терке сырки. Добавить к ним охлажденный и натертый на крупной терке маргарин и просеянную муку.

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Замесить тесто. Раскатать его на присыпанном мукой столе. Формочкой вырезать печенье. Выложим печенье на противень и слегка присыпать его сахаром или корицей (по желанию).

Если хочется сделать печенье несладким, можно слегка присыпать солью и кунжутом или тмином, или другими специями на собственный вкус.

Выпекать в духовке, разогретой до 180-190°С в течение 15-20 минут, пока не зарумянятся. Дать немного остыть и можно наслаждаться за чаепитием.

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