Рассыпчатое овсяное печенье: рецепты аппетитной домашней выпечки
Овсяное печенье является одним из самых популярных видов домашней выпечки
Хрустящее снаружи, мягкое внутри, ароматное, рассыпчатое и невероятно вкусное – все это об овсяном печенье. К тому же такое лакомство являются одним из наиболее безвредных, ведь готовятся из таких натуральных ингредиентов, как овсяные хлопья.
Овсяное печенье с медом
- Хлопья овсяные (быстрого приготовления) - 150 г
- Мука - 200 г
- Сметана (жирность 15%) - 150 мл
- Сахар - 85 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Масло сливочное - 100 г
- Мед (жидкий) - 1 ст. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
Сливочное масло хорошо растереть с сахаром. Добавить яйцо, мед, сметану и хорошо взбить все миксером.
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Овсяные хлопья измельчить и добавить к жидким ингредиентам. Хорошо перемешать. Муку просеять с содой и постепенно подмешать к тесту, все тщательно перемешать.
Чайной ложкой выложить тесто на застеленный пекарской бумагой противень, на расстоянии 2-3 см. Присыпать сверху овсяными хлопьями.
Выпекать при температуре 200°С в течение 10-15 минут, до коричневой корочки. Готовому овсяному печенью дать остыть и подавать к столу.
Овсяное печенье с корицей и изюмом
- Хлопья овсяные - 150 г
- Мука - 100 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 70 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Масло сливочное - 100 г
- Ванилин - 1 пакетик
- Корица - 1 ч. л.
- Изюм - 0,5 ст. (по желанию)
- Орехи (по желанию)
Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Вбить яйцо и взбить. Добавить все сыпучие ингредиенты и в конце добавить изюм или орехи по желанию.
Духовку включить для предварительного разогрева до 200°С.
Сформировать шарики, немного придавить их и отправить в духовку на 10-12 минут до зарумянивания. Первые несколько минут следует выпекать при 200°С, а потом уменьшить температуру до 180°С и допекать печенье до готовности.
Овсяное печенье с шоколадом и клюквой
- Овсяные хлопья - 0,75 ст.
- Пшеничная мука - 0,5 ст.
- Сливочное масло - 60 г
- Куриные яйца - 1 шт.
- Миндаль (можно другие орехи) - 0,5 ст.
- Темный шоколад - 30 г
- Клюква сушеная - 0,5 ст.
- Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- Сахар - 0,5 ст.
- Ванильный сахар - 1 ч.л.
Орехи и шоколад нарезать (не мельчить). Клюкву вымыть и обсушить.
Сахар взбить с маслом и ванильным сахаром. Добавить яйцо, взбить. Просеять муку с разрыхлителем, снова взбить.
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Добавить геркулесовые хлопья и смешать. Добавить орехи, клюкву и шоколад. Смешать все, затем убрать в холодильник минут на 30.
Скачать шарики величиной с грецкий орех. Выложить на бумагу или коврик для выпечки на расстоянии друг от друга. Слегка приплюснуть. Отправить в разогретую до 175°С духовку на 15 минут. Дать печенью остыть.
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