Рассыпчатое овсяное печенье: рецепты аппетитной домашней выпечки

Приготовленное собственными руками овсяное печенье получается нежным и очень вкусным!

Овсяное печенье является одним из самых популярных видов домашней выпечки

Хрустящее снаружи, мягкое внутри, ароматное, рассыпчатое и невероятно вкусное – все это об овсяном печенье. К тому же такое лакомство являются одним из наиболее безвредных, ведь готовятся из таких натуральных ингредиентов, как овсяные хлопья.

Овсяное печенье с медом

Хлопья овсяные (быстрого приготовления) - 150 г

Мука - 200 г

Сметана (жирность 15%) - 150 мл

Сахар - 85 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло сливочное - 100 г

Мед (жидкий) - 1 ст. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Сливочное масло хорошо растереть с сахаром. Добавить яйцо, мед, сметану и хорошо взбить все миксером.

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Овсяные хлопья измельчить и добавить к жидким ингредиентам. Хорошо перемешать. Муку просеять с содой и постепенно подмешать к тесту, все тщательно перемешать.

Чайной ложкой выложить тесто на застеленный пекарской бумагой противень, на расстоянии 2-3 см. Присыпать сверху овсяными хлопьями.

Выпекать при температуре 200°С в течение 10-15 минут, до коричневой корочки. Готовому овсяному печенью дать остыть и подавать к столу.

Овсяное печенье с корицей и изюмом

Хлопья овсяные - 150 г

Мука - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 70 г

Сода - 0,5 ч. л.

Масло сливочное - 100 г

Ванилин - 1 пакетик

Корица - 1 ч. л.

Изюм - 0,5 ст. (по желанию)

Орехи (по желанию)

Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Вбить яйцо и взбить. Добавить все сыпучие ингредиенты и в конце добавить изюм или орехи по желанию.

Духовку включить для предварительного разогрева до 200°С.

Сформировать шарики, немного придавить их и отправить в духовку на 10-12 минут до зарумянивания. Первые несколько минут следует выпекать при 200°С, а потом уменьшить температуру до 180°С и допекать печенье до готовности.

Овсяное печенье с шоколадом и клюквой

Овсяные хлопья - 0,75 ст.

Пшеничная мука - 0,5 ст.

Сливочное масло - 60 г

Куриные яйца - 1 шт.

Миндаль (можно другие орехи) - 0,5 ст.

Темный шоколад - 30 г

Клюква сушеная - 0,5 ст.

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Сахар - 0,5 ст.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Орехи и шоколад нарезать (не мельчить). Клюкву вымыть и обсушить.

Сахар взбить с маслом и ванильным сахаром. Добавить яйцо, взбить. Просеять муку с разрыхлителем, снова взбить.

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Добавить геркулесовые хлопья и смешать. Добавить орехи, клюкву и шоколад. Смешать все, затем убрать в холодильник минут на 30.

Скачать шарики величиной с грецкий орех. Выложить на бумагу или коврик для выпечки на расстоянии друг от друга. Слегка приплюснуть. Отправить в разогретую до 175°С духовку на 15 минут. Дать печенью остыть.

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