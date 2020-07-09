цей матеріал доступний українською

Рассыпчатое овсяное печенье: рецепты аппетитной домашней выпечки

10:48, 09 июля 2020
Праздники
75 0
Рассыпчатое овсяное печенье - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Хрустящее снаружи, мягкое внутри, ароматное, рассыпчатое и невероятно вкусное – все это об овсяном печенье. К тому же такое лакомство являются одним из наиболее безвредных, ведь готовятся из таких натуральных ингредиентов, как овсяные хлопья.

Овсяное печенье с медом

  • Хлопья овсяные (быстрого приготовления) - 150 г
  • Мука - 200 г
  • Сметана (жирность 15%) - 150 мл
  • Сахар - 85 г
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Масло сливочное - 100 г
  • Мед (жидкий) - 1 ст. л.
  • Сода - 0,5 ч. л.

Сливочное масло хорошо растереть с сахаром. Добавить яйцо, мед, сметану и хорошо взбить все миксером.

Читайте такжеНежно-мягкий бисквитный рулет: как приготовить идеальное лакомство

Овсяные хлопья измельчить и добавить к жидким ингредиентам. Хорошо перемешать. Муку просеять с содой и постепенно подмешать к тесту, все тщательно перемешать.

Чайной ложкой выложить тесто на застеленный пекарской бумагой противень, на расстоянии 2-3 см. Присыпать сверху овсяными хлопьями.

Выпекать при температуре 200°С в течение 10-15 минут, до коричневой корочки. Готовому овсяному печенью дать остыть и подавать к столу.

Овсяное печенье с корицей и изюмом

  • Хлопья овсяные - 150 г
  • Мука - 100 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 70 г
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Масло сливочное - 100 г
  • Ванилин - 1 пакетик
  • Корица - 1 ч. л.
  • Изюм - 0,5 ст. (по желанию)
  • Орехи (по желанию)

Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Вбить яйцо и взбить. Добавить все сыпучие ингредиенты и в конце добавить изюм или орехи по желанию.

Духовку включить для предварительного разогрева до 200°С.

Как приготовить вкусное овсяное печенье / фото ua.depositphotos.com

Сформировать шарики, немного придавить их и отправить в духовку на 10-12 минут до зарумянивания. Первые несколько минут следует выпекать при 200°С, а потом уменьшить температуру до 180°С и допекать печенье до готовности.

Овсяное печенье с шоколадом и клюквой

  • Овсяные хлопья - 0,75 ст.
  • Пшеничная мука - 0,5 ст.
  • Сливочное масло - 60 г
  • Куриные яйца - 1 шт.
  • Миндаль (можно другие орехи) - 0,5 ст.
  • Темный шоколад - 30 г
  • Клюква сушеная - 0,5 ст.
  • Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
  • Сахар - 0,5 ст.
  • Ванильный сахар - 1 ч.л.

Орехи и шоколад нарезать (не мельчить). Клюкву вымыть и обсушить.

Сахар взбить с маслом и ванильным сахаром. Добавить яйцо, взбить. Просеять муку с разрыхлителем, снова взбить.

Читайте такжеНежное домашнее печенье: как приготовить лакомство к чаю

Добавить геркулесовые хлопья и смешать. Добавить орехи, клюкву и шоколад. Смешать все, затем убрать в холодильник минут на 30.

Скачать шарики величиной с грецкий орех. Выложить на бумагу или коврик для выпечки на расстоянии друг от друга. Слегка приплюснуть. Отправить в разогретую до 175°С духовку на 15 минут. Дать печенью остыть.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рецепт