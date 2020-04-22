Как приготовить окрошку: простые рецепты вкусного блюда

Окрошка – это блюдо, которое у многих ассоциируется с летним меню, однако ничто не мешает готовить ее круглый год.

Окрошка – легкое и освежающее блюдо. Особенно уместной она будет летом в жаркую погоду, ведь окрошка придает не только ощущение свежести, но и в то же время является сытным блюдом.

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Этот холодный суп можно смело назвать одним из самых популярных блюд в течение многих лет. Существует немало способов приготовить окрошку.

Условно, ингредиенты для ее приготовления можно разделить на две группы: основа для окрошки (то есть то, на чем она готовится, – квас, кисломолочные продукты, минеральная вода и др.) и дополнительные составляющие (овощи, зелень, мясо и тому подобное).

Окрошка классическая: рецепт

Картофель – 4-5 шт.

яйца – 5 шт.

редис – 8-10 шт.

свежие огурцы – 2-3 шт.

вареная или копченая колбаса – 300 г

пучок укропа

пучок зеленого лука

соль по вкусу

сметана или майонез – по вкусу

квас – по вкусу (примерно 1-1,5 л)

Отварить картофель и яйца, остудить и почистить. Нарезать картофель, яйца, редис, огурцы и колбасу кубиками. Измельчить зелень. Смешать все ингредиенты и посолить. Выложить все в миску, залить квасом и посыпать зеленью. На стол подавать со сметаной.

Освежающая окрошка на кефире

Картофель – 2 шт.

огурцы – 2 шт.

яйца – 2 шт.

вареная ветчина – 300 г

редиска – 5-6 шт.

лук зеленый – 1 пучок

веточка укропа

веточка кинзы

кефир для заправки

соль

Заранее приготовьте фигурный лед. 1 веточку укропа вымойте и отделите листочки. В специальные формы для льда разложите по 1 листику, аккуратно влейте вкусную питьевую воду и положите формочку в морозилку до полного застывания льда.

Картофель отварите в мундире. Дайте остыть, почистите и мелко нарежьте, после чего положите в холодильник. Чтобы попробовать новый вкус окрошки на кефире, молодую картошку в мундире можно подавать к холодной окрошки горячей, не добавляя ее к остальным ингредиентам.

Огурцы нарежьте мелкими кубиками и отправьте в холодильник.

Зеленый лук мелко нарежьте и разотрите в ступке с солью, затем отставьте в сторону.

Яйца сварить и мелко нарезать (можно также все белки мелко нарезать, а желтки растереть с горчицей).

Редис мелко нарежьте и тоже отправьте в холодильник.

Мелко нарежьте остальную зелень. Выложите все подготовленные ингредиенты вместе с нарезанной небольшими кубиками ветчиной – в большую миску или супницу. Добавьте всю зелень, включая настоянный зеленый лук (только слейте сок) и перемешайте. Попробуйте и, при необходимости, посолите.

Добавьте кефир. Перемешайте окрошку, разлейте по тарелкам. Достаньте лед из формочек и положите в каждую тарелку по 2-3 кусочка. Окрошку сразу подавайте. Приятного аппетита!

Окрошка на сыворотке: как готовить

Вареная колбаса – 250 г

яйца – 5 шт.

картофель – 5 шт.

редис – 200 г

сыворотка – 2 л

огурцы – 2 шт.

сметана на вкус

кефир – 0,5 л

минеральная вода с газом – 300 мл

зелень по вкусу

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Картофель отвариваем в мундире, яйца варим вкрутую. Остужаем и нарезаем кубиками. Также нарезаем кубиками колбасу и огурец, а редис – брусочками. Шинкуем зелень (лук, петрушка, укроп).

Нарезанные ингредиенты складываем в кастрюлю и заправляем сметаной, добавляем сыворотку, кефир и минеральную воду с газом. Солим, перчим и заправляем зеленью. Перемешиваем и ставим на некоторое время в холодильник.

В зависимости от вкуса и кислоты можно добавить в окрошку лимонную кислоту на кончике ножа и горчицу.