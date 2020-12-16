До Нового года осталось чуть больше двух недель. В столице уже поставили главную елку страны и объявили тему новогоднего праздника - "Сказочный лес". В этом году новогодние мероприятия пройдут в условиях пандемии коронавируса.
Когда зажгут елку на Софиевской площади
Зажгут главную елку, как всегда, на День Святого Николая, в субботу 19 декабря. Гирлянда будет в двух цветах: холодном белом и зеленом. В этом году использовали искусственную елку и нарядили её в тематике "Сказочного леса" - шишками, желудями, белочками и грибами.
Как празднуют Новый год в Киеве
Праздничные локации на Софиевской площади обустроят в стиле волшебного леса. Из-за коронавирусных ограничений не будет фуд-кортов, концертов и анимационных программ. Однако в столице можно будет посмотреть творечские инсталляции, сфотографироваться в фотозоне, приобрести сувениры, напитки и закуски.
Праздничные локации в Киеве
В Киеве будет создан новый новогодний маршрут длиной 8 километров от Арки дружбы народов до Контрактовой площади. Часть домиков с напитками разместят на Владимирской горке. Новогодней ярмарки в этом году не будет.
Третья локация будет расположена на Контрактовой площади. Там 18-метровую новогоднюю красавицу оформят в стиле "Петриковская роспись". На Контрактовой площади будет горка с хорошим катком и елкой. Там будут продавать сувениры, сладости и напитки.
Празднование Нового года 2021 в Киеве традиционно начнется вечером 31 декабря и закончится далеко за полночь 1 января. Центральные улицы города будут украшены праздничной иллюминацией. В период новогодних праздников будет перекрыта для транспорта часть центральных киевских улиц и площадей, на которых будут проходить праздничные мероприятия.
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