Вкуснейшее мясо по-французски: как приготовить сочное и ароматное блюдо

Запеченные под сыром нежные кусочки мяса подойдут и к праздничному столу, и к приятному семейному событию.

Мясо по-французски – очень вкусное и сочное блюдо.

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Небольшие кусочки мяса с грибами, картофелем, луком или помидорами, запеченные под нежной и ароматной сырной корочкой – это всегда беспроигрышный вариант! Данное мясное блюдо подойдет как для праздничного стола, так и для обычного ужина.

Готовится такое блюдо обычно в духовке, благодаря чему и имеет аппетитную румяную корочку. Мясо по-французски является простым в приготовлении и подборе ингредиентов, но невероятно вкусным.

Мясо по-французски с картофелем

Свинина - 750 г

Картофель - 800 г

Лук репчатый - 350 г

Сыр - 170 г

Сметана 25% - 200 г

Майонез - 150 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Орегано - 1 ч. л.

Масло растительное - 1 ст. л.

Лук зеленый (для подачи) - по вкусу

Свинину нарезать ломтиками и отбить. Затем нарезать мясо небольшими кусочками. Добавить к мясу 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки перца, 1 чайную ложку орегано и оставить мариноваться на 30 минут.

Лук нарезать очень тонкими полукольцами и посолить (1/3 чайной ложки), обмять лук рукой в течение 30 секунд.

Картофель нарезать небольшими тонкими кусочками. Залить ее холодной водой и добавить 1 столовую ложку соли – благодаря этому картошка не потемнеет. Перед формированием блюда воду слить и обсушить картофель полотенцем.

Сыр натереть на крупной терке, добавить сметану, майонез и хорошо перемешать.

Противень для запекания смазать растительным маслом, положить на него кулинарное кольцо и равномерно распределить слой картофеля, поперчить. На картофель выложить слой мяса. На мясо выложить слой лука. На лук выложить 2 столовые ложки сырной массы и аккуратно разровнять по всей поверхности. Кулинарное кольцо аккуратно снять.

Таким образом сформировать на противне все порции.

Разогреть духовку до 180°С и запекать мясо по-французски в духовке 20 минут. Затем температуру уменьшить до 170°С и запекать свинину с картошкой и луком еще 15 минут.

Достать свинину по-французски из духовки, выложить порционно на тарелки. Посыпать блюдо мелко нарезанным зеленым луком и подавать к столу.

Мясо по-французски под соусом "Бешамель"

Свинина - 700 г

Картофель - 6 шт.

Лук белый - 3 шт.

Молоко - 700 мл

Масло сливочное - 1 ст. л.

Мука - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Орех мускатный - щепотка

Яйцо куриное - 3 шт.

Сыр твердый - 150 г

Мясо отбить, посолить и добавить специи по вкусу. Картофель нарезать поперек, а лук – кольцами.

Форму для запекания смазать маслом, выложить картофель. Посолить и поперчить. На картофель выложить мясо. На каждый кусочек мяса – лук.

Готовим соус. В холодное молоко добавить сливочное масло, соль, перец и мускатный орех. После того, как масло растворится, добавить муку, постоянно помешивая. Как только соус загустеет, снять с плиты. Добавить сырое яйцо и тертый сыр.

Равномерно залить соусом весь противень. Положить мясо по-французски в разогретую до 180°С духовку на 40 минут.

Мясо по-французски с шампиньонами

Мясное филе - 300-400 г

Репчатый лук - 1 шт. (100-120 г)

Картофель крупный - 3-4 шт. (350-400 г)

Помидоры - 8-10 шт. (650-700 г)

Шампиньоны замороженные - 800 г

Сыр - 70 г

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Масло - сколько уйдет

Специи, зелень - по вкусу

Лук нарезать полукольцами. Выложить на противень, смазанный растительным маслом.

Очистить, вымыть и нарезать шампиньоны. Обжаривать их на сковороде на растительном масле примерно 10-15 минут.

Картофель нарезать кружочками толщиной 1-1,5 см. Выложить на противень и посолить.

Нарезать мясное филе поперек волокон на куски толщиной около 2 см. Отбить.

Выложить мясо поверх картошки и смазать тонким слоем майонеза.

Тонкими кружочками нарезать помидоры. Выложить поверх мяса. На помидоры выложить шампиньоны (по желанию между слоями можно посыпать специи и зелень). Сверху посыпать тертым на крупной терке сыром.

Поставить в духовку и запекать от 40 до 50 минут. Мясо по-французски с картофелем и помидорами будет готов, когда продукты впитают в себя сок, что выделился. Также можно проверить готовность блюда вилкой (картошка и мясо должны быть мягкими).

Мясо по-французски с ананасами

Свинина (мякоть) - 500 г

Ананасы консервированные кольцами - 6 шт. (250 г)

Помидоры - 150 г

Сыр - 150 г

Майонез - 100 г

Лук репчатый - 2 шт.

Маслины без косточек - 6 шт.

Соль - 0,5 ч. л. (по вкусу)

Перец черный молотый (или смесь перцев) - по вкусу

Масло растительное - для смазывания противня

Свинину нарезать поперек волокон пластинами толщиной 1,5-2 см. Кусок мяса поместить в пакет или накрыть пищевой пленкой и отбивать кухонным молотком до толщины 1 см. Таким образом можно избежать брызг и кусочек мяса не порвется.

Помидоры нарезать кружочками. Лук очистить и нарезать тонкими кольцами или полукольцами.

Включить духовку для разогрева до 180°С. Противень смазать растительным маслом и выложить туда отбивные из свинины. Посолить и поперчить кусочки мяса.

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Нарезанный лук равномерно распределить на кусочках свинины. Кружочки помидоров, выложите поверх лука. При желании помидоры можно слегка посолить.

На каждый кусочек мяса поверх помидоров (примерно по центру) выложить кольцо ананаса. Поверх ананаса на каждый кусочек мяса нанести тонкими полосками майонез.

Запекать мясо с помидорами и ананасами в духовке 30 минут.

Сыр натереть на крупной терке. Маслины достать из банки.

Через 30 минут достать противень с мясом из духовки. На каждый кусочек мяса выложить тертый сыр, а в середину кольца ананаса положить маслинку.

Вернуть противень с мясом в духовку и запекать еще 5-8 минут при 180°С, пока сыр полностью не расплавится. Достать противень из духовки и дать запеченном мясу остыть 2-3 минуты.

Готовое мясо можно украсить зеленью петрушки и сразу подавать к столу.

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