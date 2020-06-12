Вкусные маринованные огурцы: простые рецепты хрустящей закуски

Хрустящие маринованные огурчики зимой – настоящее лето в баночке!

Маринованные огурцы – это вкусная закуска в зимнее время года, которая приобрела невероятную популярность и стала настоящей традицией.

Они будут хорошим дополнением к трапезе и пышному застолью.

Маринованные огурцы "Болгарские"

Ингредиенты на три литровые банки

Огурцы - 2 кг

Чеснок - 6 зубчиков

Лук репчатый - 2 шт.

Семена горчицы - 3 ч. л.

Сахар - 8 ч. л.

Соль - 4 ч. л.

Вода - 1 л

Уксус - 6 ст. л.

Перец черный - 18 шт.

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В стерилизованные банки выложить по 1 чайной ложке семян горчицы, по 2 зубчика чеснока и 6 штук черного перца горошком и 1 маленькую луковицу. Далее уложить в банку поплотнее огурцы.

Готовим маринад. На 1 литр воды добавить сахар 8 чайных ложек, 4 чайные ложки соли и 6 столовых ложек уксуса 9-процентного. Кипятить 3 минуты и залить горячим маринадом банки.

Положить банки стерилизоваться в кипящую воду на 8 минут. По истечении указанного времени закрутить банку и перевернуть примерно на 2 часа, не укутывая.

Маринованные огурцы с лимонной кислотой

Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую банку

Огурцы - 2 кг

Чеснок - 5-7 зубчиков

Листья смородины - 4 шт.

Листья вишни - 4 шт.

Перец горошком - 6-8 шт.

Гвоздика - 4 шт.

Зонтики укропа - 2 шт.

Сахар - 4 ст. л.

Соль - 2 ст. л.

Кислота лимонная - 1 ч. л.

Хорошо помыть огурцы и срезать немного кончики. Если огурцы купленные, тогда лучше замочить их в холодной воде на несколько часов.

На дно стерилизованной банки выложить листья смородины и вишни. Сюда же отправить чеснок, перец горошком, зонтики укропа и гвоздику.

Огурчики выложить как можно плотнее. Залить полные банки кипятком, накрыть крышкой и дать огурцам постоять 10-15 минут.

Готовим маринад. Аккуратно слить воду из банок в кастрюлю. Добавить один половник кипятка (запас для выкипания), засыпаем сахар и соль. Перемешать и дать закипеть.

После того, как маринад прокипел 3 минуты, начинать разливать по банкам. Всыпать лимонную кислоту. Залить маринадом до краев горлышка, хорошо закрутить крышкой. Положить банки с огурцами под одеяло, чтобы постепенно остывали.

Огурцы в томатной заливке

Ингредиенты на 10 банок по 650 мл

Огурцы - 5 кг

Помидоры - 2 кг

Чеснок - 250 г

Масло - 250 мл

Сахар - 250 г

Соль - 3 ст. л.

Уксусная эссенция 70% - 2 ст. л. (или уксус 9% - 15-18 ст. л.)

Сначала приготовить томатную заливку для огурцов. Помидоры нужно ошпарить кипятком и снять кожицу. Пропустить их через мясорубку или измельчить процессором. Добавить растительное масло, сахарный песок, соль. Довести до кипения и варить 10 минут.

Огурцы вымыть и нарезать кольцами.

В томат постепенно добавить разрезанные на колечки огурцы. После закипания варить огурцы в томатной заливке 20 минут. Потом добавить чеснок и уксус, все перемешать.

Простерилизовать банки. Огурцы в томате разложить в стерилизованные банки, закатать.

Пикантные маринованные огурцы

Огурцы - 2,5 кг

Соль - 60 г

Перец чили - 10 г

Чеснок - 40 г

Уксус - 300 мл

Растительное масло - 160 мл

Сахар - 600 г

Огурчики небольшого размера залить холодной водой и оставить замачиваться на 2 часа. По истечении указанного времени слить воду, а огурцы хорошо помыть. Насухо протереть овощи, отрезать носики и хвостики. Нарезать огурцы вдоль на 4 или 6 частей, в зависимости от размера овощей.

Сложить нарезанные огурцы в глубокую миску, засыпать их солью, хорошо перемешать руками и оставить огурцы настаиваться в течение 6 часов.

Затем слить всю воду. Почистить чеснок, промыть его, просушить и нарезать небольшими ломтиками. Добавить чеснок к огурцам.

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Из перца чили удалить семена, промыть его холодной водой и порубить на очень мелкие кусочки. Добавить его к огурцам и чесноку, хорошо перемешать овощи.

В кастрюлю влить уксус, растительное масло и сахар, хорошо размешать и поставить на медленный огонь. Провариваем до тех пор, пока смесь не дойдет до кипения и весь сахар не растворится.

Залить огурцы с перцем и чесноком полученным рассолом, оставить на 12 часов для настаивания, прикрыв крышкой и убрав в темное место.

Затем переложить огурцы в подготовленные простерилизованные банки. Маринад снова довести до кипения, залить им огурцы и закрыть крышками. Закрученные банки перевернуть на крышки и оставить до полного охлаждения, после чего перенести в прохладное место.

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