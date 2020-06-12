Вкусные маринованные огурцы: простые рецепты хрустящей закуски
Маринованные огурцы – это вкусная закуска в зимнее время года, которая приобрела невероятную популярность и стала настоящей традицией.
Они будут хорошим дополнением к трапезе и пышному застолью.
Маринованные огурцы "Болгарские"
Ингредиенты на три литровые банки
- Огурцы - 2 кг
- Чеснок - 6 зубчиков
- Лук репчатый - 2 шт.
- Семена горчицы - 3 ч. л.
- Сахар - 8 ч. л.
- Соль - 4 ч. л.
- Вода - 1 л
- Уксус - 6 ст. л.
- Перец черный - 18 шт.
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В стерилизованные банки выложить по 1 чайной ложке семян горчицы, по 2 зубчика чеснока и 6 штук черного перца горошком и 1 маленькую луковицу. Далее уложить в банку поплотнее огурцы.
Готовим маринад. На 1 литр воды добавить сахар 8 чайных ложек, 4 чайные ложки соли и 6 столовых ложек уксуса 9-процентного. Кипятить 3 минуты и залить горячим маринадом банки.
Положить банки стерилизоваться в кипящую воду на 8 минут. По истечении указанного времени закрутить банку и перевернуть примерно на 2 часа, не укутывая.
Маринованные огурцы с лимонной кислотой
Ингредиенты рассчитаны на трехлитровую банку
- Огурцы - 2 кг
- Чеснок - 5-7 зубчиков
- Листья смородины - 4 шт.
- Листья вишни - 4 шт.
- Перец горошком - 6-8 шт.
- Гвоздика - 4 шт.
- Зонтики укропа - 2 шт.
- Сахар - 4 ст. л.
- Соль - 2 ст. л.
- Кислота лимонная - 1 ч. л.
Хорошо помыть огурцы и срезать немного кончики. Если огурцы купленные, тогда лучше замочить их в холодной воде на несколько часов.
На дно стерилизованной банки выложить листья смородины и вишни. Сюда же отправить чеснок, перец горошком, зонтики укропа и гвоздику.
Огурчики выложить как можно плотнее. Залить полные банки кипятком, накрыть крышкой и дать огурцам постоять 10-15 минут.
Готовим маринад. Аккуратно слить воду из банок в кастрюлю. Добавить один половник кипятка (запас для выкипания), засыпаем сахар и соль. Перемешать и дать закипеть.
После того, как маринад прокипел 3 минуты, начинать разливать по банкам. Всыпать лимонную кислоту. Залить маринадом до краев горлышка, хорошо закрутить крышкой. Положить банки с огурцами под одеяло, чтобы постепенно остывали.
Огурцы в томатной заливке
Ингредиенты на 10 банок по 650 мл
- Огурцы - 5 кг
- Помидоры - 2 кг
- Чеснок - 250 г
- Масло - 250 мл
- Сахар - 250 г
- Соль - 3 ст. л.
- Уксусная эссенция 70% - 2 ст. л. (или уксус 9% - 15-18 ст. л.)
Сначала приготовить томатную заливку для огурцов. Помидоры нужно ошпарить кипятком и снять кожицу. Пропустить их через мясорубку или измельчить процессором. Добавить растительное масло, сахарный песок, соль. Довести до кипения и варить 10 минут.
Огурцы вымыть и нарезать кольцами.
В томат постепенно добавить разрезанные на колечки огурцы. После закипания варить огурцы в томатной заливке 20 минут. Потом добавить чеснок и уксус, все перемешать.
Простерилизовать банки. Огурцы в томате разложить в стерилизованные банки, закатать.
Пикантные маринованные огурцы
- Огурцы - 2,5 кг
- Соль - 60 г
- Перец чили - 10 г
- Чеснок - 40 г
- Уксус - 300 мл
- Растительное масло - 160 мл
- Сахар - 600 г
Огурчики небольшого размера залить холодной водой и оставить замачиваться на 2 часа. По истечении указанного времени слить воду, а огурцы хорошо помыть. Насухо протереть овощи, отрезать носики и хвостики. Нарезать огурцы вдоль на 4 или 6 частей, в зависимости от размера овощей.
Сложить нарезанные огурцы в глубокую миску, засыпать их солью, хорошо перемешать руками и оставить огурцы настаиваться в течение 6 часов.
Затем слить всю воду. Почистить чеснок, промыть его, просушить и нарезать небольшими ломтиками. Добавить чеснок к огурцам.
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Из перца чили удалить семена, промыть его холодной водой и порубить на очень мелкие кусочки. Добавить его к огурцам и чесноку, хорошо перемешать овощи.
В кастрюлю влить уксус, растительное масло и сахар, хорошо размешать и поставить на медленный огонь. Провариваем до тех пор, пока смесь не дойдет до кипения и весь сахар не растворится.
Залить огурцы с перцем и чесноком полученным рассолом, оставить на 12 часов для настаивания, прикрыв крышкой и убрав в темное место.
Затем переложить огурцы в подготовленные простерилизованные банки. Маринад снова довести до кипения, залить им огурцы и закрыть крышками. Закрученные банки перевернуть на крышки и оставить до полного охлаждения, после чего перенести в прохладное место.
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