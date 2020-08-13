Вкуснейший Маковник: как приготовить пышный и ароматный десерт
Маковник - это вкусный сладкий пирог. Традиционной начинкой этой выпечки является мак, однако его можно дополнительно сдабривать орехами, изюмом, медом.
Такой пирог с маком совсем не сложный в выпечке. Его часто готовят на Рождество, Пасху или на Медовый Спас (в народе этот праздник также называют Маковея).
Маковники со сливами
- Мука - 250 г
- Мак (молотый) - 100 г
- Сахар - 120 г (+ 1 ч.л.)
- Смалец - 60 г
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Молоко - 250 мл
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста - 12 г
- Корица - 1 ч. л.
- Бадьян - 1/3 ч. л. (или 1 звездочку)
- Сливы (примерно) - 16 шт.
Сливы разрезать на половинки, удалить косточки. В пяти-шести слив половинки разрезать еще на несколько частей в зависимости от размера, чтобы получились небольшие кусочки.
Смешать бадьян с чайной ложкой сахара.
Муку просеять с разрыхлителем, добавить мак. Всыпать сахар и ванильный сахар, перемешать.
Смалец немного нагреть до консистенции мягкого масла.
В муке сделать углубление, вбить яйца, добавить смалец, молоко. Все хорошо перемешать.
Кусочки слив добавить в тесто и перемешать.
Форму застелить бумагой для выпечки, вылить тесто, разровнять и разложить половинки слив разрезом вверх. Посыпать смесью сахара с бадьяном, сверху посыпать корицей.
Отправить пирог в разогретую до 180°С духовку и печь примерно 40 минут, в то же время ориентироваться следует по собственной духовкой. Готовность выпечки проверить с помощью спички или зубочистки (если сухие - то пирог готов).
Вынуть пирог и оставить остывать, затем вынуть из формы. По желанию Маковник можно посыпать сахарной пудрой.
Маковник со сметанным кремом
- Мука - 150 г
- Мак (сухой) - 150-200 г
- Сахар - 150 г
- Сливочное масло - 150 г
- Яйцо - 3 шт.
- Разрыхлитель - 8 г
Для крема
- Сметана (15%) - 500 г
- Сахар - 150 г
- Желатин - 10 г
- Ванилин - на кончике ножа
Масло должно быть комнатной температуры. Высыпать в него сахар и растереть ложкой. Затем вбить яйца, размешать. Высыпать сухой мак и размешать.
Ввести просеянную муку и разрыхлитель.
Дно формы застелить пергаментом, выложить тесто, разровнять его. Отправить в разогретую до 180°С духовку ориентировочно на 25-30 минут. Готовность проверять сухой зубочисткой или спичкой.
Между тем замочить желатин и оставить для набухания на то время, которое указано на упаковке. Готовый пирог вынуть из духовки и оставить остывать.
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В сметану высыпать сахар и ванилин, размешать до полного растворения сахара.
Желатин нагреть, не доводя до кипения и непрерывно помешивая. Процедить его, охладить и вылить в сметанную массу, размешать. Положить ненадолго в холодильник, чтобы крем начал "схватываться". Затем аккуратно вылить его на пирог. Положить пирог на ночь в холодильник.
Утром аккуратно снять бортик и выложить пирог на тарелку.
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