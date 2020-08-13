Вкуснейший Маковник: как приготовить пышный и ароматный десерт

Маковый пирог может также дополнительно быть обогащен изюмом, орехами или, например, сливами.

Маковник - это вкусный сладкий пирог. Традиционной начинкой этой выпечки является мак, однако его можно дополнительно сдабривать орехами, изюмом, медом.

Такой пирог с маком совсем не сложный в выпечке. Его часто готовят на Рождество, Пасху или на Медовый Спас (в народе этот праздник также называют Маковея).

Маковники со сливами

Мука - 250 г

Мак (молотый) - 100 г

Сахар - 120 г (+ 1 ч.л.)

Смалец - 60 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Молоко - 250 мл

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Разрыхлитель теста - 12 г

Корица - 1 ч. л.

Бадьян - 1/3 ч. л. (или 1 звездочку)

Сливы (примерно) - 16 шт.

Сливы разрезать на половинки, удалить косточки. В пяти-шести слив половинки разрезать еще на несколько частей в зависимости от размера, чтобы получились небольшие кусочки.

Смешать бадьян с чайной ложкой сахара.

Муку просеять с разрыхлителем, добавить мак. Всыпать сахар и ванильный сахар, перемешать.

Смалец немного нагреть до консистенции мягкого масла.

В муке сделать углубление, вбить яйца, добавить смалец, молоко. Все хорошо перемешать.

Кусочки слив добавить в тесто и перемешать.

Форму застелить бумагой для выпечки, вылить тесто, разровнять и разложить половинки слив разрезом вверх. Посыпать смесью сахара с бадьяном, сверху посыпать корицей.

Отправить пирог в разогретую до 180°С духовку и печь примерно 40 минут, в то же время ориентироваться следует по собственной духовкой. Готовность выпечки проверить с помощью спички или зубочистки (если сухие - то пирог готов).

Вынуть пирог и оставить остывать, затем вынуть из формы. По желанию Маковник можно посыпать сахарной пудрой.

Маковник со сметанным кремом

Мука - 150 г

Мак (сухой) - 150-200 г

Сахар - 150 г

Сливочное масло - 150 г

Яйцо - 3 шт.

Разрыхлитель - 8 г

Для крема

Сметана (15%) - 500 г

Сахар - 150 г

Желатин - 10 г

Ванилин - на кончике ножа

Масло должно быть комнатной температуры. Высыпать в него сахар и растереть ложкой. Затем вбить яйца, размешать. Высыпать сухой мак и размешать.

Ввести просеянную муку и разрыхлитель.

Дно формы застелить пергаментом, выложить тесто, разровнять его. Отправить в разогретую до 180°С духовку ориентировочно на 25-30 минут. Готовность проверять сухой зубочисткой или спичкой.

Между тем замочить желатин и оставить для набухания на то время, которое указано на упаковке. Готовый пирог вынуть из духовки и оставить остывать.

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В сметану высыпать сахар и ванилин, размешать до полного растворения сахара.

Желатин нагреть, не доводя до кипения и непрерывно помешивая. Процедить его, охладить и вылить в сметанную массу, размешать. Положить ненадолго в холодильник, чтобы крем начал "схватываться". Затем аккуратно вылить его на пирог. Положить пирог на ночь в холодильник.

Утром аккуратно снять бортик и выложить пирог на тарелку.

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