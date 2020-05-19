Ароматная и сочная лазанья: как приготовить вкусное блюдо

Лазанья – очень популярное блюдо итальянской кухни. Оно является очень сытным и просто тает во рту.

Лазанья – очень вкусное и сытное блюдо итальянской кухни, получившая признание во всем мире. Представляет собой оно пласты теста, переложенные различной начинкой.

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Это блюдо считается непростым, так как состоит из трех этапов приготовления – соус болоньезе, соус бешамель и тесто для лазаньи. К тому же, для настоящей итальянской лазаньи нужен определенный набор ингредиентов.

Однако, хоть приготовления лазаньи является длительным и трудоемким процессом, но оно того стоит. Результат превзойдет все ожидания – вы получите вкусное и сочное блюдо, которое просто тает во рту.

Классическая лазанья

Листы лазаньи – 200-250 г

Фарш – 1 кг

Помидоры – 500 г

Лук – 200 г

Морковь – 150 г

Чеснок – 3-4 зубчика

Молоко – 1 литр

Сливочное масло – 100 г

Мука – 100 г

Сыр твердый – 300 г

Пармезан – 50 г

Соль

Перец

Растительное масло

Готовим соус болоньезе. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь натереть на средней терке. С помидоров снять кожицу, мякоть измельчить в блендере или натереть на терке.

Лук и чеснок обжарить на масле. Добавить морковь. Обжарить.

Затем добавить фарш, посолить и поперчить. Тушить до готовности (примерно 20-25 минут).

Далее добавить помидоры. Тушить в течение 5 минут.

Готовим соус бешамель. Масло растопить. Добавить муку и перемешать. Слегка обжарить.

Тонкой струйкой влить молоко, перемешать. Довести до кипения.

Нагревать до тех пор, пока соус не станет по консистенции напоминать жидкую сметану. Главное, следить, чтобы не образовались комочки.

Соус немного посолить, по вкусу можно добавить мускатный орех или чеснок.

Сыр натереть на средней терке. Пармезан натереть на мелкой терке.

В форму для запекания выложить листы лазаньи (внимательно прочтите инструкцию на упаковке, некоторые фирмы предлагают листы лазаньи отварить, некоторые – использовать сухие листы).

На листы лазаньи выложить половину мясного соуса.

Выложить 1/3 соуса бешамель. Посыпать половиной натертого сыра. Накрыть листами лазаньи. Выложить оставшуюся часть мясного соуса. Смазать соусом бешамель. Посыпать оставшимся сыром. Снова выложить листы и смазать соусом бешамель.

Поставить в духовку. Запекать при температуре 180°С в течение 40-45 минут.

Готовую лазанью вынуть, посыпать пармезаном (можно немного пармезана отложить, чтобы посыпать им готовую лазанью). Поставить в духовку еще на 5-10 минут.

Лазанья с грибами

Листы лазаньи – 5 шт.

Грибы – 400 г

Молоко (холодное) – 400 мл

Сыр (твердый или полутвердый) – 100 г

Помидоры средние – 2 шт.

Лук репчатый средняя – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика или по вкусу

Сливочное масло – 45-50 г

Мука – 40 г

Орегано (сушеный) – 1 ч.л.

Базилик (сушеный) – 1 ч.л.

Мускатный орех – 0,5 ч.л. (или по вкусу)

Растительное масло – для обжаривания

Соль – по вкусу

Лук нарезать четверть кольцами. Несколько зубчиков чеснока натереть на мелкой терке или измельчаем удобным способом. Грибы мелко порезать.

Грибы, лук и чеснок нужно обжарить на растительном масле. Можно сначала выпарить из грибов всю лишнюю жидкость, а затем добавить лук с чесноком, и жарить все это до золотистого цвета.

Из помидоров нужно сделать пюре. В томатное пюре добавить по чайной ложке сухих орегано и базилика, хорошо перемешать.

Делаем соус бешамель. На небольшом огне растапливаем 45-50 г сливочного масла (оно не должно кипеть). В растопленное масло добавляем 40 г муки, хорошо перемешиваем муку с маслом и жарим пару минут помешивая.

Снимаем ковшик или сковороду с огня и по чуть-чуть добавляем холодное молоко. После каждого добавления очень хорошо размешиваем массу до однородности, чтобы соус был без комочков.

Дальше снова на небольшом огне варим соус до загустения, постоянно помешивая. Он должен получиться густой, но текучий. Ближе к концу приготовления соуса добавляем в него соль и мускатный орех по вкусу. Хорошо перемешиваем, чтобы комочки мускатного ореха разошлись в соусе. Готовый соус накрываем крышкой, чтобы избежать заветривания.

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Духовку разогреваем до 190°С. Сыр натираем на крупной терке и приступаем к сборке лазаньи. Берем форму, которая по размеру подходит под один лист лазаньи. Если листы Лазаньи требуют предварительного отваривания, то отварите их согласно инструкции на упаковке.

На дно формы наливаем немного соуса бешамель. Кладем лист лазаньи.

На противень наливаем 2-3 столовых ложки бешамеля. Сверху выкладываем четверть грибов с луком – распределяем по листу. Грибы сверху смазываем четвертью томатного соуса.

Так повторяем еще 3 раза: на томатный соус – лист лазаньи и т.д. Четвертый слой грибов с томатным соусом накрываем пятым листом лазаньи и заливаем соусом

Сверху посыпаем натертым сыром. Сыр при желании можно добавлять в каждый слой.

Отправляем лазанью в разогретую до 190°С духовку на 35-40 минут. Если сыр очень быстро превращается в корочку, накройте лазанью фольгой.

Готовой лазанье даем немного остыть – тогда ее проще будет резать.