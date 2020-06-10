Простые и оригинальные крабовые салаты: рецепты вкусного блюда

Интересное сочетание крабовых палочек с другими продуктами дает очень аппетитные салаты.

Салат из крабовых палочек – это вкусная и очень популярная закуска.

Простой, вкусный и легкий салат удивит близких и родных. Также он гарантированно покорит сердца гостей во время торжеств.

Крабовый салат с апельсинами

Крабовые палочки – 300 г

Кукуруза консервированная – 300 г

Куриные яйца – 4 шт.

Апельсины – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Майонез – 4 ст.л.

Соль – по вкусу

Крабовые палочки нарезать кольцами, толщиной 5-7 мм.

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Апельсин очистить от кожуры и пленок и нарезать кусочками, толщиной примерно 1 см. Яйца отварить, нарезать кубиками или соломкой.

Выложить все подготовленные ингредиенты в салатник, добавить кукурузу, выдавить зубчик чеснока.

Если салат не планируется оставлять надолго, то заправить его майонезом и аккуратно перемешать. Если же кушать салат будут позже, то лучше заправлять прямо в тарелках. По желанию также можно добавить рубленую зелень.

Витаминный салат с крабовыми палочками

Крабовые палочки – 200 г

Капуста белокочанная (лучше молодая) – 1 шт.

Огурцы свежие – 2-3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

или лук зеленый – 1 пучок

Кукуруза консервированная – 1 банка (340 г)

Зелень (укроп) – по вкусу

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Капусту помыть и нарезать тонко соломкой. Зелень помыть и мелко нарезать. Огурцы помыть и нарезать полукольцами.

Открыть баночку консервированной кукурузы. Нарезать крабовые палочки. Лук репчатый очистить, помыть и нарезать тонко полукольцами.

Все ингредиенты сложить в миску. Салат с крабовыми палочками и капустой посолить, заправить майонезом и хорошо перемешать.

Салат с рукколой и моцареллой

Крабовые палочки – 1 упаковка

Руккола – 200 г

Моцарелла – 1 упаковка

Помидоры черри – 100 г

Бальзамический уксус – для заправки

Крабовые палочки необходимо нарезать кружочками, а моцареллу и помидоры черри – на две части.

На тарелке разложить руколу, а сверху на нее уже необходимо выложить остальные ингредиенты. Все заправить бальзамическим соусом, поперчить и посолить по вкусу.

Салат с креветками, крабовыми палочками и сыром

Креветки – 200 г

Крабовые палочки – 7 шт.

Сыр – 50 г

Помидоры черри – 15-20 шт.

Зеленый лук – 2 шт.

Перец болгарский – 1/2 шт.

Салат – 150 г

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Масло оливковое

Соевый соус – по желанию

Порезать помидоры, болгарский перец и крабовые палочки. Луковицу измельчить вместе с зеленым оперением.

Креветки отварить в соленой воде и опрокинуть в дуршлаг.

Сыр порезать тонкими пластинками. Салат сполоснуть, обсушить и произвольно измельчить.

Все смешать. Посолить и поперчить. Заправить оливковым маслом. По желанию можно добавить в салат немного соевого соуса.

Салат с горбушей и крабовыми палочками

Крабовые палочки – 5 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Консервы рыбные (горбуша) – 1 банка

Морковь – 1 шт.

Маслины – 10 шт.

Майонез – 3 ст. л.

Укроп, петрушка – по вкусу

Крабовые палочки порезать мелкими кубиками. Морковь отварить до состояния Al dente, затем натереть на мелкой корейской терке. Маслины порезать мелкими кусочками. Консервированную горбушу порезать или раздавить вилочкой на мелкие кусочки.

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Яйца отварить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на терке соломкой

Чтобы было удобно вынимать салат, дно и края миски можно покрыть пищевой пленкой. На дно миски выложить белковую соломку, на поверхности сделать майонезную сеточку.

Добавить натертую на терке корейскую морковную соломку. Сделать майонезную сеточку. Добавить измельченную горбушу и снова сделать майонезную сеточку.

Далее слой порезанных маслин. Сделать майонезную сеточку. После этого выложить слой порезанных крабовых палочек и сделать майонезную сеточку.

Миску перевернуть на плоское блюдо. Поверхность салата посыпать натертым на терке яичным желтком, покрыть сеточкой из майонеза, посыпать укропом. Можно украсить салат отваренными перепелиными яйцами и веточками петрушки.

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