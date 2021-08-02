В конце августа украинцы отдают почести представителям очень важной профессии.

В августе украинцы отмечают профессиональный праздник работников шахт. Без их труда невозможно развитие экономики, ведь они добывают топливо для всей страны. Труд шахтеров очень опасен и крайне важен для всех нас. Поэтому в календаре праздников августа выделен особый день для почитания их работы.

Ранее мы рассказывали, какие ещё праздники в августе отметят украинцы, и когда мы получим дополнительные выходные.

Когда отмечается День шахтера

День шахтера ежегодно отмечают в последнее воскресение августа. В 2021 году праздник приходится на 29 августа.

История праздника День шахтера

Посвященный шахтерам день впервые начали отмечать в Советском Союзе. Суть этого праздника – почтить труд шахтеров и их вклад в экономику нашей страны. В Украине праздник был учрежден в 1993 году указом Леонида Кравчука и с тех пор отмечается ежегодно.

Читайте такжеКалендарь 2022 года: какие будут праздники и выходные дни в УкраинеДень шахтера отмечается в конце августа в память о трудовом подвиге Алексея Стаханова. Этот легендарный шахтер 31 августа 1935 года добыл 102 тонны угля.

День шахтера в Украине – как празднуют

К этому дню приурочены народные гуляния и праздничные концерты. Проводятся информационные мероприятия, на которых рассказывают о работе шахтеров. На добывающих предприятиях устраивают корпоративы и награждают лучших сотрудников. В этот праздник чествуют память шахтеров, которые погибли во время работы. И конечно, в этот день обязательно стоит поздравить родных и друзей шахтеров, поблагодарить их за нелегкий труд.

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Автор: Екатерина Пулатова