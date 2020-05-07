День отца: когда праздновать в 2020 году

В нынешнем году официальное празднование Дня отца пройдет в Украине второй раз.

Ввиду празднования Дня матери, который в Украине отмечают в ближайшие дни, возникает логичный вопрос - когда же свой "профессиональный" праздник будут отмечать отцы? О том, когда в Украине празднуют День отца и на какой день этот праздник выпадает в 2020 году - читайте ниже.

День отца в Украине: дата празднования

День отца в нашей стране официально празднуют совсем недавно - с 2019 года. Таким образом, в нынешнем году это должно произойти всего второй раз. В мае минувшего года Кабинет министров одобрил проект соответствующего указа президента, назначив празднование Дня отца ежегодно в третье воскресенье июня.

День отца в 2020 году

В нынешнем году всех отцов Украины можно смело поздравлять 21 июня - именно на эту дату выпадает День отца.

Цель праздника

В Кабмине, учреждая новый праздник, пояснили, что реализация нормативного акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

К слову, День матери в 2020 году выпадает на 10 мая.

День отца в мире

За рубежом праздники в честь отца отмечают в различные даты. К примеру, в США это происходит 19 июня с далекого 1910 года, а в третью неделю июня День отца празднуют с 1966 года. Помимо США, в июне этот праздник отмечают Аргентина, Канада, Япония, Ирландия, Индия, Нидерланды, Турция, Словакия и многие другие страны.

В соседней с Украиной Польше День отца празднуют 23 июня, в Германии - в первое воскресенье этого месяца. Грузинские отцы свой профессиональный праздник отмечают 3 октября, а итальянские - 19 марта.

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